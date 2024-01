Massoterapia movimentou R$ 1,5 bilhão em 2023

A- A+

Os negócios envolvendo massoterapia têm crescido significativamente no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Massoterapia (ABRAMAS), o setor movimentou, no País, cerca de 1,5 bilhão no ano de 2023. O valor representa um crescimento de 10% em comparação a 2022.

No Brasil, há aproximadamente 100 mil profissionais, sendo que 80% são mulheres. O aumento da demanda por serviços de bem-estar e terapias alternativas, contribuíram para o crescimento do segmento.

As oportunidades para os massoterapeutas estão crescendo no mercado formal principalmente em clínicas de estética, spas e hotéis. No geral, as empresas oferecem uma gama de serviços de massoterapia, incluindo massagens relaxantes, terapêuticas e esportivas.

Por outro lado, alguns massoteraupetas trabalham informalmente como autônomos, oferecendo os seus serviços em domicílio, clínicas de estética ou em espaços compartilhados.

De acordo com um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED), a Universidade Federal de Santa Catarina, a Faculdade de Medicina do ABC e uma clínica de tratamento da dor, pelo menos 37% da população brasileira relatam sentir dor de forma crônica.

“O mercado de massoterapia é uma fonte inesgotável de oportunidades. Com a demanda crescente por bem-estar e terapias alternativas, as massoterapeutas têm um papel fundamental na promoção da saúde física e emocional das pessoas", afirma Ana Martha, fisioterapeuta dermatofuncional, palestrante internacional e criadora do curso TopCorpus, curso de massoterapia on-line reconhecido pelo MEC e também pela Associação Brasileira de Terapias Holísticas (ABRATH).

“Com a formação, as mulheres podem conquistar o tão almejado reconhecimento profissional e obterem uma renda mensal entre 3 e 10 mil reais ao proporcionar ajuda terapêutica com suas habilidades manuais”, destaca Ana Martha. Segundo ela, os cursos oferecidos pelo mercado também são oportunidades para as mulheres interessadas em ingressar no segmento.

Ana Martha, fisioterapeuta dermatofuncional, palestrante internacional e criadora do curso TopCorpus | Fonte: Divulgação

