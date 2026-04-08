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BM Master declarou ao menos R$ 34 milhões em pagamentos de ex-presidente, ex-ministros e dirigentes As informações são de documentos da Receita; veja lista e valores

O Banco Master declarou ao menos R$ 34 milhões em pagamentos para políticos como dirigentes partidários, ex-ministros e demais autoridades em 2025, indicam documentos da Receita Federal a que O GLOBO teve acesso.

Os valores constam na declaração apresentada à Receita Federal pela instituição de Daniel Vorcaro.

Veja a lista

Escritório do ex-presidente Michel Temer: R$ 10 milhões

Empresa do ex-ministro Guido Mantega: R$ 8 milhões

Ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles: R$ 8 mihões

Empresa do ex-ministro Fabio Wajngarten: R$ 3,8 milhões

Escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski: R$ 2,3 milhões

Empresa de consultoria de ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia: R$ 1,8 milhão

Escritório de advocacia do presidente do União Brasil, Antônio Rueda: R$ 1 milhão

Senador Jaques Wagner: R$ 268 mil

Em março deste ano, Rueda já tinha admitido que havia prestado serviços de advocacia para o Master. Segundo ele, teria feito dezenas de pareceres e centenas de reuniões. Rueda, entretanto, não tinha revelado os valores dos serviços prestados.

Em nota publicada à época, o líder do União Brasil afirmou que o serviço representava “atividade profissional legítima, regular e plenamente compatível com o exercício da advocacia no país”, que atuou “em caráter estritamente técnico” e “sempre se deu dentro dos mais rigorosos padrões legais e éticos da advocacia”.

Durante 2025, a declaração de Imposto de Renda do Banco Master também registra o pagamento de R$ 2,3 milhões ao escritório de Ricardo Lewandowski.

De acordo com a colunista do GLOBO, Malu Gaspar, o contrato teria se iniciado em 2023, como consultoria institucional do próprio Lewandowski e, depois de sua saída do escritório para assumir o Ministério da Justiça, o contrato foi transferido para seu filho, Enrique Lewandowski, que passou a dar consultoria sobre assuntos fiscais e tributários.

O GLOBO também revelou em março o pagamento do Banco Master a uma empresa de consultoria em nome do ex-prefeito de Salvador ACM Neto. Os dados da Receita Federal apontam o pagamento de R$ 1,8 milhão ao ex-prefeito por meio de sua empresa de consultoria em 2024. Segundo alerta enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), entre março de 2023 e maio de 2024, a companhia recebeu R$ 3,6 milhões do Master.

Em texto enviado ao GLOBO à época, o ex-prefeito de Salvador disse que, quando já não exercia qualquer cargo público, constituiu a empresa e, a partir de então, prestou serviços a alguns clientes, dentre eles o Banco Master e a Reag.

"Isto sempre ocorreu com contratos formais, com o devido recolhimento de impostos e trabalhos de consultoria efetivamente executados, notadamente relacionados à análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes", afirmou o ex-prefeito de Salvador.

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