caso master Caso Master: PF reagenda depoimentos para a próxima semana após Toffoli limitar oitivas a dois dias Nove pessoas citadas nas apurações sobre fraudes financeiras do banco prestarão esclarecimentos nos dias 26 e 27 de janeiro

A Polícia Federal reagendou os depoimentos de nove investigados do caso do Banco Master para as próximas segunda e terça-feira, dias 26 e 27 de janeiro. A alteração ocorre após o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinar que a PF fizesse as oitivas em dois dias e não mais em seis, como estava previsto.

Antes da mudança, a PF havia programado os depoimentos para ocorrer entre 23 e 28 de janeiro. Com a nova determinação, Toffoli determinou que a corporação refizesse o cronograma devido à "limitação de pessoal e disponibilidade de salas" da corte.

Entre os que prestarão esclarecimentos à PF estão ex-sócios de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, como Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva; ex-diretores do BRB, como Dario Oswaldo Garcia Junior, e o atual superintendente de Operações Financeiras da instituição, Robério Mangueira.

Daniel Vorcaro e Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, não devem prestar novos depoimentos. Eles já foram ouvidos no fim do ano passado por determinação de Toffoli.

Os investigadores apuram os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa na confecção de carteiras de crédito "insubsistentes" do Master ao BRB por um valor de R$ 12 bilhões.

Os depoentes devem ser questionados sobre as provas levantadas pela PF no âmbito das duas fases da Operação Compliance Zero, que foram deflagradas em novembro de 2025 e janeiro deste ano. Na última semana, o Supremo determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões da conta dos alvos e 42 mandados de busca e apreensão em cinco Estados.

