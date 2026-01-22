Master: Renan Calheiros diz que a CVM foi omissa na fiscalização de ativos e criou "bolha de ilusão"

A- A+

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que o Senado vai aprofundar as investigações sobre falhas na fiscalização do mercado financeiro, com foco na atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no grupo criado por ele para apurar o caso Master, banco que foi liquidado no fim do ano passado.

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o parlamentar anunciou a criação de uma comissão específica para acompanhar e investigar as falhas do mercado financeiro e os prejuízos amargados por investidores.

O senador reconheceu que o Banco Central já adotou medidas, como a liquidação de instituições envolvidas em prejuízos relacionados ao Banco Master, mas avaliou que as respostas foram tardias e insuficientes. Renan foi enfático ao atribuir à CVM a responsabilidade legal pela supervisão dos fundos de investimento.

— É preciso dizer com todas as letras que a CVM, no exercício de sua competência, é a responsável pela fiscalização desses fundos. O que precisa ser explicado é como foi possível permitir que ativos fossem precificados de forma irreal, criando uma bolha de ilusão para os investidores, sem que o regulador emitisse um único sinal de alerta. Queremos saber quem operou, quem autorizou e quem se omitiu — afirmou, em vídeo nas redes sociais.

Renan também alertou para o risco de o mercado financeiro ser utilizado para práticas ilícitas.

— O Senado não pode e não vai se calar diante de um mercado que, sob a fachada de investimentos complexos, muitas vezes se presta à lavagem de dinheiro do crime organizado.

O senador defendeu que eventuais mudanças regulatórias só ocorram após a responsabilização de quem descumpriu as regras já existentes e reforçou o compromisso da CAE.

