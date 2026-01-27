Ter, 27 de Janeiro

BRASIL

Master tinha contrato com escritório de Lewandowski; entenda

Ministro deixou o STF em 2023 e, no ano seguinte, foi para a pasta da Justiça, cargo que ocupou até este mês

Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça  - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), confirmou ter indicado o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski para prestar consultoria jurídica ao Banco Master.

O escritório de Lewandowski prestou serviços de consultoria para o banco depois de o ministro deixar o STF, em 2023. Os valores não foram informados.

Em fevereiro de 2024, Lewandowski tomou posse como ministro da Justiça do governo Lula, cargo que ocupou até este ano.

Em nota, o ministro aposentado disse que, depois de deixar o Supremo Tribunal Federal, em abril de 2023, retornou às atividades de advocacia. “Além de vários outros clientes, prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master”, afirmou

 

“Ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Justiça de Segurança Pública, em janeiro de 2024, Lewandowski retirou-se de seu escritório de advocacia e suspendeu o seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deixando de atuar em todos os casos", afirma o texto.

A indicação para o Master foi feita por Jaques Wagner, conforme publicou o portal Metrópoles.

Por meio de sua assessoria, o senador disse que foi consultado sobre um bom jurista e lembrou de Ricardo Lewandowski, que havia acabado de deixar o Supremo Tribunal Federal.

“Seguramente, o Banco achou a sugestão adequada e o contratou", diz o texto.

O Master foi liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central diante de uma grave crise de liquidez. Em inquérito em andamento no STF, a Polícia Federal (PF) investiga suspeitas de fraudes em carteiras de crédito e outras operações em fundos de investimentos. O dono do Master, Daniel Vorcaro, nega irregularidades.

