Polícia Federal prende Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Master
Prisão acontece neste sábado (28) após expedida pelo ministro do STF Edson Fachin
A Polícia Federal prendeu neste sábado (28) o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.
O motivo foi o descumprimento de medidas cautelares impostas a ele em dezembro de 2025. A ordem foi expedida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.
Lima é um empresário baiano, dono do Credcesta, um cartão de benefícios voltado a servidores públicos municipais e estaduais, que começou na Bahia, mas depois se expandiu por todo país em parceria com o Master.
Após deixar a sociedade do Master, Lima passou a controlar o Banco Pleno, cujas operações já foram encerradas pelo Banco Central, assim como aconteceu com o Master.
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Ele foi preso preventivamente na primeira fase da Compliance Zero, mas solto logo depois e, em junho, foi alvo de busca e apreensão da nona fase da operação.
Lima é apontado como o elo do Master com o PT da Bahia. Foi na gestão do ex-governador Rui Costa, senador eleito, que o Credcesta se expandiu no estado.