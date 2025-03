Alimentando vidas, Masterboi comemora 25 anos de vitórias

A- A+

Em grande estilo e forte consolidação no mercado, a Masterboi comemorou 25 anos nesta sexta-feira (28). A celebração da idade nova ocorre no auditório do centro administrativo da empresa, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife.

Ainda pela manhã, houve o descerramento da placa inaugural do espaço. Logo após, os convidados foram recebidos. Quem marcou presença no local foi o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Um momento religioso de benção solene foi ministrado pelo padre Arlindo, que incentivou as pessoas a acreditarem no poder da palavra. Gratidão também foi pauta do discurso do líder. O hino de Pernambuco foi entoado pela cantora Cristina Amaral.

Logo após, foram narrados a história e o legado da empresa, pelo diretor e fundador Nelson Bezerra, ao lado da irmã dele, Guilhermina Bezerra.

Emocionados, os dois rememoraram o início de uma história que começou no box 77 do Mercado de Afogados, na Zona Norte do Recife.

“Há 37 anos começou a história da Masterboi, ainda com o Açougue do Nelson. A Masterboi surgiu em 2000. Este é um momento de alegria, onde a gente está comemorando essa data e inaugurando este centro administrativo. Era um espaço que precisávamos. Aqui tem sala de reunião, auditório e conforto para os nossos funcionários”, frisou o empresário.

Festa de aniversário dos 25 anos da Masterboi | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Tecnologia

Atualmente, a Masterboi, segundo Nelson Bezerra, usa o sistema SAP nas operações. O recurso foi adquirido em 2023. A empresa é a única indústria que adotou o método que, inclusive, é considerado o melhor do mundo.

“A gente vem evoluindo sempre, com questões de sustentabilidade e tecnologia, além de investimento em pessoas. Exportamos para 110 países. É muito importante estarmos aqui integrados”, reforçou.

Autoridades políticas também estiveram no encontro. A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause (PSDB) comparou o crescimento da Masterboi com os avanços que a gestão estadual tem desempenhado.

“A Masterboi representa muito bem o Pernambuco que dá certo. Foi uma manhã emocionante. Nelson e Guilhermina tiveram a generosidade de compartilhar conosco a história deles e homenagear funcionários que começaram com cargos de auxiliares e cozinheiros e hoje têm cargos de gestão. São empresas como a Masterboi que geram empregos e fazem Pernambuco ser uma economia pujante”, falou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, também parabenizou a empresa e falou da representatividade que ela tem para o Estado.

“Realmente, a Masterboi mudou a realidade da nossa região e dos Estados vizinhos, com geração de empregos. A gente só tem que agradecer ao Nelson pela coragem. Parabéns a toda Masterboi”, discursou.

Reconhecimento

Cerca de 13 dos 80 trabalhadores que completam 25 anos ou mais de casa foram homenageados com a entrega do ‘crachá diamante’ e de um troféu, em reconhecimento à vasta e longa história com a instituição.

Logo após a apresentação de um vídeo institucional, um coquetel abrilhantou o dia, propiciando um momento de confraternização, integração e celebração entre os convidados.

