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AGRONEGÓCIO Masterboi amplia capacidade de produção em Canhotinho e inicia novo ciclo de investimentos de R$ 50 Frigorífico recebe autorização para elevar abates, reforça impacto econômico no Agreste e recebe visita do ministro da Agricultura, André de Paula

A unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, recebeu autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Serviço de Inspeção Federal (SIF) para ampliar a capacidade de abate de 700 para 920 bovinos por dia. A empresa também iniciou um novo investimento de R$ 50 milhões na planta.

Em funcionamento há quatro anos, o frigorífico quase dobrou sua capacidade instalada, passando de 470 para 920 animais abatidos diariamente. A expansão reforça o papel da unidade no desenvolvimento econômico da região e na cadeia da pecuária pernambucana.

Cerca de 70% dos bovinos abatidos pela empresa são adquiridos de produtores do Estado, movimentando setores como transporte, comércio de insumos e serviços. A unidade possui habilitação para exportar para mais de 140 países e atualmente comercializa produtos para mais de 20 mercados internacionais.

A expansão foi acompanhada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, durante visita à unidade nesta terça-feira (21). Recebido pelo presidente da Masterboi, Nelson Bezerra, o ministro conheceu as instalações, os protocolos sanitários e os sistemas de inspeção da empresa.

André de Paula destacou a importância da unidade para Pernambuco e afirmou que a fábrica de Canhotinho está entre as plantas indicadas pelo Mapa para futura habilitação ao mercado chinês.

O Grupo Masterboi reúne mais de 4 mil pecuaristas cadastrados, cerca de 10 mil clientes, mais de 4 mil colaboradores e um portfólio com mais de 800 produtos.

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