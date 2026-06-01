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Economia Masterboi divulga Relatório ESG 2025 com avanços socioambientais e de governança Documento reúne indicadores, investimentos e boas práticas ambientais, sociais e de governança que reforçam o compromisso da companhia com uma atuação cada vez mais sustentável, transparente e responsável

A empresa pernambucana Masterboi lançou oficialmente seu Relatório ESG 2025, documento que reúne os principais avanços da companhia nos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG), além de apresentar indicadores, investimentos e iniciativas voltadas à sustentabilidade, rastreabilidade da cadeia produtiva e geração de valor para toda a sociedade.

O relatório consolida ações implementadas ao longo do último ano em áreas estratégicas como gestão socioambiental de fornecedores, preservação ambiental, bem-estar animal, geração de empregos, capacitação profissional, inovação industrial, saúde e segurança dos colaboradores, compliance, governança corporativa e eficiência operacional.

Mais do que apresentar resultados, o documento evidencia o compromisso da Masterboi com as boas práticas ESG, fortalecendo uma cultura empresarial pautada na responsabilidade ambiental, no desenvolvimento social, na ética, na transparência e na gestão sustentável dos negócios.

Entre os destaques está o fortalecimento do sistema de monitoramento e homologação de fornecedores, com critérios voltados à integridade socioambiental da cadeia produtiva. A empresa também destaca sua atuação em iniciativas ligadas à rastreabilidade, preservação ambiental e participação em protocolos e fóruns voltados à sustentabilidade e à produção responsável.

“Temos orgulho de ver a Masterboi presente em diferentes estados do Brasil, exportando para três continentes e com habilitação para mais de 140 países, levando nossos produtos cada vez mais longe”, diz o presidente da Masterboi, Nelson Bezerra.

“Seguimos olhando para o futuro com o propósito de continuar crescendo e promovendo o desenvolvimento de toda a cadeia, investindo em pessoas, processos, tecnologia, governança e sustentabilidade. Acreditamos que resultados sustentáveis são construídos com responsabilidade ambiental, compromisso social e uma gestão cada vez mais ética e transparente”, ressalta a vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra.

Outro eixo importante do relatório é a agenda social da companhia, com iniciativas ligadas à valorização dos colaboradores, inclusão, qualificação profissional, saúde e segurança do trabalho, relacionamento com comunidades e projetos sociais que contribuem para uma sociedade melhor.

O documento também destaca os avanços em governança corporativa, compliance, gestão de riscos, transparência e controles internos, reforçando o compromisso da Masterboi com uma gestão responsável e alinhada às melhores práticas de mercado.

A publicação do Relatório ESG 2025 ocorre em um momento em que sustentabilidade, governança, rastreabilidade e responsabilidade corporativa se consolidam como temas cada vez mais relevantes para clientes, consumidores, investidores, instituições financeiras e para toda a cadeia do agronegócio. Com 26 anos de atuação, a Masterboi segue fortalecendo sua jornada ESG e ampliando sua contribuição para um futuro cada vez mais sustentável e responsável.

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