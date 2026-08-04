A- A+

oportunidade Masterboi e Casa Zero iniciam programação de cursos gratuitos com foco na geração de renda Primeira capacitação do ano abre calendário com dez cursos gratuitos de gastronomia e desenvolvimento profissional

A Masterboi e a Casa Zero deram início à programação de cursos gratuitos de qualificação profissional de 2026. A primeira turma do ano marca o começo de um calendário que prevê a realização de dez capacitações voltadas à inclusão produtiva, ao empreendedorismo e à geração de renda para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social das comunidades localizadas no entorno da Masterboi.

Os cursos são destinados a pessoas com 18 anos ou mais, em situação de vulnerabilidade social e residentes na Região Metropolitana do Recife. As inscrições são realizadas pela equipe da Casa Zero, responsável pela mobilização e seleção dos participantes.

A iniciativa amplia uma parceria que, nos últimos dois anos, já qualificou mais de 390 pessoas, fortalecendo o desenvolvimento local por meio da formação profissional. Em 2026, o programa reúne cursos nas áreas de gastronomia e de habilidades comportamentais, combinando conhecimentos técnicos e competências cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.

“A Masterboi acredita que cuidar das pessoas e contribuir para o desenvolvimento da comunidade faz parte do nosso compromisso social. Investir em capacitação e inclusão produtiva é uma forma de gerar oportunidades, estimular a autonomia e fortalecer o potencial de cada pessoa. Por meio dessas iniciativas, buscamos contribuir para a transformação social e para a construção de um futuro com mais oportunidades e dignidade”, Hellen Teles, diretora de Cultura e Pessoas do Grupo Masterboi.

As capacitações em gastronomia têm duração de cinco dias, carga horária de 20 horas e turmas com uma média de 20 participantes. O conteúdo reúne aulas sobre atendimento ao cliente, boas práticas na manipulação de alimentos, empreendedorismo, precificação e preparo de receitas.

Após a conclusão da primeira turma realizada na semana passada com a temática Hambúrguer Artesanal, a programação seguirá ao longo do ano com novos cursos de gastronomia, previstos para os períodos de 10 a 14 de agosto (Cozinha Brasileira com Toque Masterboi), 21 a 25 de setembro (Hamburgueria Lucrativa e Delivery), 5 a 9 de outubro (Do Boteco pra Mesa), 16 a 20 de novembro (Cozinha Internacional com Proteínas), 7 a 11 de dezembro (Ceia Natalina com Masterboi), 18 a 22 de janeiro (Espetinhos e Molhos Rápidos) e 22 a 26 de fevereiro (Pescados Contemporâneos e Cozinha Mediterrânea), conforme o cronograma da parceria.

O calendário também contempla dois cursos de Habilidades Comportamentais, programados para 13 a 16 de outubro e 9 a 13 de novembro. As formações abordam temas como comunicação, inteligência emocional, liderança, trabalho em equipe, organização e gestão do tempo, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

Além da qualificação técnica, o programa acompanha os alunos após a conclusão das atividades para avaliar os impactos na empregabilidade e na geração de renda, monitorando indicadores como número de concluintes, comunidades atendidas e percepção de aumento da renda após os cursos.

As inscrições para as próximas turmas são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram da Casa Zero. Os interessados também podem participar do grupo de programação da instituição, por meio do qual são divulgadas informações sobre novos cursos e oportunidades.

Veja também