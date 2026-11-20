A- A+

Premiação Masterboi é finalista de prêmio nacional por atuação no mercado internacional A Masterboi está entre as empresas finalistas do Prêmio ApexBrasil-EXAME Melhores dos Negócios Internacionais 2026, na categoria Alimentos, Bebidas e Agronegócios - Grandes Empresas

A Masterboi está entre as empresas finalistas do Prêmio ApexBrasil–EXAME Melhores dos Negócios Internacionais 2026, na categoria Alimentos, Bebidas e Agronegócios – Grandes Empresas. Os vencedores serão anunciados em cerimônia marcada para 1º de dezembro, às 19h, em São Paulo. A empresa será representada pela gerente corporativa de Exportação, Marylia Figueiredo.

Segundo o diretor da Masterboi, Márcio Rodrigues, chegar à etapa final representa o reconhecimento de uma trajetória construída com investimentos, superação de desafios e parcerias comerciais.

“Concorrer ao Prêmio ApexBrasil–EXAME é motivo de imenso orgulho e representa o reconhecimento de anos de dedicação, superação de desafios e construção de parcerias estratégicas que nos permitiram romper fronteiras, conquistar mercados e levar a Masterboi cada vez mais longe, exportando não apenas a excelência da carne bovina brasileira, mas também confiança, respeito às diferentes culturas e o compromisso com relações comerciais sólidas, sustentáveis e duradouras”, afirmou.

Premiação

O prêmio reconhece empresas e organizações que contribuem para ampliar a presença do Brasil no mercado internacional.

Na categoria em que a Masterboi concorre, a avaliação é dividida em três critérios: resultados de exportação, que correspondem a 30% da pontuação; práticas corporativas, com peso de 20%; e o case apresentado pela empresa, que representa metade da nota (50%).

O último critério analisa as estratégias e iniciativas adotadas para melhorar o desempenho internacional, conquistar novos mercados ou ampliar a presença nos destinos em que a empresa já atua.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também