Agronegócios

Masterboi é finalista no Leaders League Compliance Awards Brasil 2025

Empresa foi reconhecida pela categoria Agronegócios

Unidade MasterboiUnidade Masterboi - Foto: divulgaação

A Masterboi anunciou sua classificação como finalista do Leaders League Compliance Awards Brasil 2025, na categoria Agronegócios. A indicação reforça a importância dos programas de Compliance na construção de ambientes éticos, prevenção de riscos e promoção de um crescimento sustentável para as organizações.

O Leaders League Compliance Awards é a única premiação nacional que reconhece os melhores programas de Compliance do Brasil, valorizando iniciativas que contribuíram diretamente para o sucesso sustentável das empresas por meio de práticas eficazes de prevenção, detecção e correção.

A Masterboi concorre ao lado de grandes nomes do agronegócio brasileiro, como Bayer, Bunge, Camil, Corteva, Lavoro Agro, Nutrien e UPL Brasil.

O prêmio também integra a 2ª edição do Leaders League Compliance Summit & Awards Brasil, que será realizado no dia 25 de setembro em São Paulo, evento que reúne mais de 200 profissionais especializados para debater as melhores práticas e tendências do setor.

O Leaders League Compliance Summit & Awards Brasil 2025 acontecerá em São Paulo, com uma programação rica em debates, palestras e trocas de experiências que fortalecem a governança corporativa no país.

