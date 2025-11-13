A- A+

Reconhecimento Masterboi é reconhecida no Prêmio CONFEB 2025 por excelência em governança tributária Empresa se destaca em transparência e boas práticas corporativas em premiação nacional promovida pela Live University

A Masterboi recebeu o Prêmio CONFEB 2025, promovido pela Live University, como destaque em governança tributária e boas práticas corporativas. A premiação, que reconhece empresas que se sobressaem pela transparência, inovação e excelência em conformidade tributária, contou com a participação da Masterboi a convite da Thomson Reuters, parceira estratégica que apoia a empresa com soluções tecnológicas modernas.

Rene Calisto, gerente tributário da Masterboi, ressaltou a importância do prêmio.

“Esse prêmio é um marco para a Masterboi, reafirmando sua posição na vanguarda da governança corporativa e tributária do país”, afirmou.

Henrique Gasperone, CEO da Live University, destacou a relevância da premiação:

“Cada case premiado representa a evolução e resiliência das áreas fiscais em um cenário de grandes mudanças, unindo tecnologia, dados e colaboração para garantir eficiência, transparência e geração de valor.”

