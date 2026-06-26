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Masterboi estreia na PEC Brasil, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste

Presença no evento marca um novo momento da estratégia da empresa no Ceará, depois do anúncio de uma planta industrial no município de Iguatu

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Equipe de Compra de Gado da empresa, que está participando do evento Equipe de Compra de Gado da empresa, que está participando do evento  - Foto: Masterboi/Divulgação

A Masterboi está participando pela primeira vez da PEC Brasil, maior feira indoor de agronegócio do país e o principal evento do setor agropecuário das regiões Norte e Nordeste, que começou na quinta-feira (25) e termina neste sábado (27), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).

A presença da empresa no evento marca um novo momento da estratégia da companhia no estado, poucos meses após o anúncio da construção de sua quarta planta industrial, no município de Iguatu.

Durante os três dias da feira, a Masterboi participa com sua equipe de Compra de Gado, recebendo pecuaristas, fornecedores e parceiros em um espaço voltado ao fortalecimento do relacionamento com o setor produtivo.

A proposta é estreitar vínculos com os criadores da região e ampliar o diálogo sobre oportunidades de negócios, qualidade da produção e desenvolvimento da pecuária no Ceará. A participação na PEC Brasil se dar em um momento estratégico para a companhia.

O novo frigorífico de Iguatu foi definido após estudos técnicos que consideraram fatores como logística, disponibilidade hídrica e o potencial da pecuária de corte da região. A unidade será a quarta planta industrial da Masterboi, que atualmente possui operações em Pernambuco, Tocantins e Pará.

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Além da expansão industrial, a empresa busca ampliar presença junto aos produtores rurais cearenses, reconhecendo o Estado como uma das principais fronteiras de crescimento da pecuária nordestina. A PEC Brasil oferece um ambiente de integração entre indústria, produtores, pesquisadores e instituições, fortalecendo parcerias que impulsionam toda a cadeia produtiva.

Ao participar da PEC Brasil, a Masterboi, segundo a direção da empresa, reforça sua confiança no potencial da pecuária cearense e amplia sua aproximação com os produtores, que serão parceiros fundamentais na operação da futura unidade de Iguatu.

*Com informações da assessoria de imprensa

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