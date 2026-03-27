A- A+

NEGÓCIOS Masterboi investe R$ 250 milhões em nova unidade no Ceará Empreendimento, no município de Iguatu, deve gerar 500 empregos quando estiver em funcionamento, segundo o presidente da empresa

A indústria frigorífica pernambucana Masterboi assina na próxima terça-feira (31) o protocolo de intenções para implantação de sua quarta planta industrial, localizada no estado do Ceará, com investimentos da ordem de R$ 250 milhões. A solenidade será realizada às 15h, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, quando o presidente da Masterboi, Nelson Bezerra, ratificará o acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

A nova unidade industrial da Masterboi será instalada no município de Iguatu, localizado a 362 km de Fortaleza. O local foi escolhido após análise de critérios técnicos como estrutura logística, segurança hídrica e presença consolidada de pecuária de corte. De acordo com o presidente da Masterboi, Nelson Bezerra, o empreendimento deve gerar 500 empregos quando estiver em pleno funcionamento. Hoje, o frigorífico emprega mais de 4.200 pessoas.

As obras estão previstas para começar no segundo semestre de 2027 e a expectativa é de iniciar a produção em 2028. A unidade cearense será a quarta do grupo, que já possui frigoríficos em Canhotinho (PE), em Nova Olinda (TO) e em São Geraldo do Araguaia (PA).

Além das fábricas, o grupo Masterboi possui dois centros de distribuição, uma charqueada, cinco lojas (quatro em Pernambuco e uma na Paraíba), e uma transportadora com frota de mais de 200 caminhões. Com forte presença no mercado de carne bovina, aves, suínos e pescados, a empresa exporta para mais de 100 países e é reconhecida pela qualidade dos produtos e serviços, e pelo impacto econômico e socioambiental sustentável nas regiões onde atua.

Veja também