Masterboi mantém nível AA na certificação BRCGS

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A Masterboi manteve o Grade AA na certificação internacional BRCGS Food Safety, um dos mais elevados níveis de classificação, na unidade de Nova Olinda, no Tocantins. De acordo com a empresa, a manutenção da classificação é resultado de uma avaliação rigorosa, que analisa toda a cadeia de produção, e demonstra que o produto destinado aos consumidores é de alto padrão. As demais plantas industriais localizadas em e em Canhotinho, em Pernambuco, e em São Geraldo, no Pará, também vão passar pela auditoria.

De acordo com Omayra Bezerra, diretora de Qualidade da Masterboi, quando o consumidor escolhe uma carne produzida por uma indústria que possui certificação de segurança dos alimentos está optando por um produto seguro. “A certificação comprova que a indústria segue padrões rigorosos de higiene, controle de temperatura, qualidade da matéria-prima e prevenção de contaminações. Na prática, significa que aquela carne é perfeita para o consumidor”, afirma.

A auditoria BRCGS é composta por mais de 250 cláusulas e tem como primeiro requisito o comprometimento da alta gestão da empresa com a segurança dos alimentos. O processo inclui entrevistas com funcionários da área operacional em todos os níveis. O objetivo é verificar se cada profissional compreende sua função e a importância de sua atividade para a qualidade e a segurança do produto.

Entre os pontos avaliados estão a análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC), boas práticas de fabricação, rastreabilidade e recall, controle de pragas, manutenção, perigos físicos, prevenção de fraude em alimentos, armazenamento, recebimento, gestão de não conformidades e fornecedores. A rastreabilidade, por exemplo, precisa permitir o acompanhamento do produto de ponta a ponta, desde a matéria-prima e o transporte até os insumos, embalagens, lotes e demais componentes do produto final.

A certificação também exige uma estrutura permanente de acompanhamento. A Masterboi diz realizar auditorias internas, avaliações corporativas, contrata consultorias especializadas e acompanha indicadores de qualidade e segurança dos alimentos em reuniões que envolvem a alta gestão, gerências e diretoria. Para Omayra, esse trabalho contribui para reduzir e mitigar riscos, prevenir falhas e fortalecer a cultura de segurança dos alimentos.

Reconhecimento

Segundo a diretora, a certificação representa um reconhecimento independente de que a empresa possui um sistema estruturado para garantir qualidade, legalidade e autenticidade dos produtos, desde o recebimento da matéria-prima até a comercialização.

“A certificação vai além da obrigatoriedade legal da produção do produto de origem animal. Ela demonstra em que nível a empresa está em termos de processo, documentação, gestão de indicadores e melhoria contínua”, destaca Omayra.

A Masterboi mantém a certificação BRCGS há cinco anos. Nesse período, segundo Omayra, houve uma evolução significativa na estrutura, nos processos e, principalmente, na qualificação das equipes. A documentação é apontada como um dos pilares do processo, pois os registros precisam evidenciar que aquilo que está descrito nos procedimentos corresponde à prática realizada na unidade.

O Grade AA, mantido nesta avaliação, representa a pontuação máxima. No entanto, a partir do próximo ano, a unidade estará sujeita a uma auditoria não anunciada, que vai permitir que a Masterboi alcance o nível AA+. A preparação para a próxima etapa, segundo Omayra, não é encarada como um trabalho pontual para uma avaliação, mas como parte da rotina operacional.



“Não existe preparo, existe rotina. Rotina bem feita, acompanhada, com as pessoas treinadas e orientadas”, resume a diretora. Para ela, a familiaridade das equipes com os processos é fundamental para que a cultura de qualidade e segurança dos alimentos esteja incorporada ao dia a dia da operação.

Novos mercados

Além do reconhecimento técnico, a certificação BRCGS tem impacto direto na estratégia comercial da Masterboi. Para Omayra, o selo funciona como um “passaporte comercial” para a indústria de alimentos, facilitando o acesso a clientes e mercados que possuem requisitos elevados de qualidade e segurança dos alimentos.

No mercado interno, a certificação é aceita por grandes redes varejistas e pode fazer parte dos requisitos de homologação de fornecedores. No mercado externo, o reconhecimento internacional amplia a possibilidade de relacionamento com diferentes clientes e mercados.

A Masterboi também mantém o foco no bem-estar animal por meio da certificação Paaco (Professional Animal Auditor Certification Organization), específica para auditoria em abate humanitário, manejo, transporte e desembarque, que são algumas das etapas fundamentais e contribuem diretamente para a qualidade dos produtos. “A qualidade não começa no frigorífico, ela começa no produtor”, afirma. A avaliação considera toda a cadeia, desde a origem e o manejo dos animais até o processamento e o abate.

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