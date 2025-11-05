A- A+

Expansão Masterboi marca presença em feiras internacional e regional com foco em expansão e parcerias Multinacional participa de exposição em Xangai, na China a partir desta quarta-feira (5)

O frigorífico Masterboi, reforçando a estratégia de expansão no mercado global e regional, participará, como expositor, de dois eventos de processamento e distribuição de alimentos: a China International Import Expo (CIIE)﻿, em Xangai; e a Supermix 2025, no Recife.

De amanhã até o dia 10, a Masterboi estará na CIIE, em Xangai, na China, uma das maiores feiras de importação e exportação do mundo, que reúne 3.200 empresas de mais de 100 países, abrangendo diversos setores produtivos, como alimentos, agricultura, automotivo, tecnologia da informação e equipamentos médicos. A Masterboi contará com um estande próprio no espaço brasileiro do evento.

Segundo o gerente de Exportação da Masterboi, Flávio Silva, a participação representa uma oportunidade para fortalecer a presença da marca na China, que já absorveu 40% das exportações da Masterboi, além de abrir novos canais de venda e identificar clientes e oportunidades. “Não buscamos apenas quantidade, queremos qualidade nas vendas, levando nossos produtos para os melhores canais”, enfatiza.

Paralelamente, de 5 a 7 deste mês, o frigorífico estará na Supermix 2025, feira de varejo e distribuição do Nordeste, promovida pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) em parceria com a Associação Pernambucana de Supermercados (APES), que será realizada no Pernambuco Centro de Convenções.

De acordo com os organizadores, o evento deve atrair mais de 29 mil visitantes e reunirá empresas dos setores de atacado, distribuição, indústria alimentícia, equipamentos e serviços para o varejo. A Supermix, ainda segundo os organizadores do evento, vai apresentar tendências conectadas ao mercado regional, funcionando das 14h às 21h, e será realizada simultaneamente à Hotel & Food Nordeste (HFN)﻿.

