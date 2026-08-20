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Agronegócio Masterboi alcança 100% de conformidade em auditoria do MPF pela 5ª vez consecutiva Resultado foi divulgado nesta quinta-feira (20), em Cuiabá, capital do Mato Grosso, durante a apresentação do 3º ciclo unificado de auditorias da cadeia da pecuária no bioma amazônico

A Masterboi alcançou 100% de conformidade pela quinta vez consecutiva no ciclo de auditorias do Ministério Público Federal (MPF) que avalia os frigoríficos da Amazônia Legal. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (20), em Cuiabá, capital do Mato Grosso, durante a apresentação do 3º ciclo unificado de auditorias da cadeia da pecuária no bioma amazônico.

A avaliação verifica o cumprimento de critérios socioambientais na compra de gado. No levantamento, a Masterboi ficou entre os frigoríficos com 0% de irregularidades nas auditorias realizadas no Pará e Tocantins.

Entre os critérios da auditoria estão os mecanismos destinados a evitar a aquisição de gado associado ao desmatamento ilegal, grilagem, invasão de áreas protegidas, terras indígenas e quilombolas ou situações de trabalho análogo ao escravo.

Para a Head de ESG da Masterboi, Sandra Catchpole, a repetição do resultado ao longo de cinco ciclos demonstra que a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental foram incorporadas à rotina da empresa.

“Alcançar 100% de conformidade pelo quinto ciclo consecutivo é mais do que atingir um indicador. É a confirmação de que a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental estão incorporadas à forma como a empresa é conduzida e como gerenciamos nossa cadeia”, disse Sandra, que representou a empresa na cerimônia do MPF ao lado da analista de ESG da Masterboi, Geovanna Lima.

Tecnologia

Um dos pilares apontados pela Masterboi para o cumprimento das normas é a rastreabilidade. De acordo com Sandra, o processo permite acompanhar informações desde a propriedade fornecedora até a chegada dos animais à indústria. São utilizados plataformas digitais de inteligência, com análises baseadas em dados geoespaciais e cruzamento de informações de diferentes bases públicas e privada.

A operação envolve diferentes áreas da companhia. O time de Originação utiliza as diretrizes e os critérios de avaliação de fornecedores para embasar suas decisões de compra, mas o gado de uma propriedade só é adquirido com o aval da área de ESG e Sustentabilidade, que é ligada à alta gestão da empresa.

“Nosso compromisso com o ESG e com a sustentabilidade do negócio faz parte dos nossos valores desde o início da nossa história. Por isso, a agenda ESG está diretamente ligada à alta gestão da empresa. Crescemos com responsabilidade, respeito às pessoas e compromisso com as próximas gerações. Alcançar 100% de conformidade socioambiental reforça que resultado e responsabilidade caminham juntos”, afirmou a vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra.

O sistema também prevê procedimentos para situações de não conformidade. Quando são identificadas ocorrências como desmatamento ilegal ou sobreposição com áreas protegidas, a empresa pode solicitar documentos e informações adicionais. Enquanto a situação não é solucionada e a conformidade não é comprovada, o fornecedor fica impedido de comercializar gado com a Masterboi.

A estratégia, no entanto, não se limita ao bloqueio comercial. Por meio do programa Aliança Verde, a Masterboi busca apoiar produtores na regularização ambiental e na correção das pendências identificadas.

Conformidade

Para a Masterboi, o resultado também tem impacto sobre a estratégia comercial. A empresa avalia que a manutenção da conformidade demonstra a solidez dos controles e a capacidade de identificar e tratar riscos socioambientais - atributos cada vez mais valorizados por clientes e mercados que estabelecem critérios rigorosos para a origem da matéria-prima.

Além do reconhecimento institucional, a empresa afimar que conquistar 100% de conformidade fortalece a posição da companhia em um mercado de proteína animal no qual rastreabilidade, origem responsável e transparência passaram a ser fatores relevantes.

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