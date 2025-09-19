A- A+

Estágio Masterboi participa da feira UFPE no Mercado para atrair novo talentos A empresa vai apresentar programas de desenvolvimento, estágios e oportunidades de carreira

A Masterboi participa pela primeira vez da feira UFPE no Mercado entre os dias 23 e 24 de setembro para atrair novos talentos.

No evento, a empresa vai promover orientações sobre carreira, testes vocacionais e oportunidades de cadastro para o programa de estágio "Geração Master" e cadastro de currículos para outras oportunidades.

No estande da Masterboi, o Time da área de Cultura e Pessoas estará disponível para receber os alunos, esclarecer dúvidas, avaliar perfis e estabelecer conexões para vagas atuais e futuras

Além disso, a feira será também uma oportunidade para compartilhar cultura e valores da Masterboi e contar histórias de colaboradores que cresceram na empresa.

A Masterboi também vai realizar uma palestra sobre Sustentabilidade na terça-feira (23) para aproximar os congressistas das práticas responsáveis da empresa na área socioambiental.

