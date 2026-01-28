Qua, 28 de Janeiro

Masterboi participa da Gulfood 2026 e reforça estratégia global

Empresa marca presença em Dubai com foco em qualidade, relacionamento e expansão internacional

Unidade MasterboiUnidade Masterboi - Foto: divulgaação

A Masterboi participa da Gulfood 2026, considerada a maior feira anual de alimentos e bebidas do Oriente Médio e Norte da África. O evento será realizado até a próxima sexta-feira (30), em Dubai, e pela primeira vez ocupa simultaneamente dois grandes complexos: o Dubai World Trade Centre (DWTC) e o Dubai Exhibition Centre (DEC), refletindo a expansão e a crescente relevância da feira no cenário global.

A edição de 2026 deve reunir mais de 8.500 expositores de 195 países. Entre os principais temas discutidos da Gulfood estão segurança alimentar, sustentabilidade, inovação tecnológica e eficiência na cadeia global de suprimentos.

Participante regular da Gulfood há pelo menos cinco anos, a Masterboi acompanha de perto o crescimento e a evolução do evento, que se consolidou como a principal vitrine do setor de alimentos e proteínas do Oriente Médio e Norte da África.

“A feira cresce a cada edição, tanto em número de expositores quanto de visitantes, e ganha relevância estratégica para quem atua no comércio internacional de alimentos. A expansão para dois locais é uma prova clara dessa dimensão”, destaca o gerente de Exportação da Masterboi, Flávio Silva.

A expectativa da Masterboi para o evento é positiva, tanto para o reencontro com parceiros já consolidados quanto para a prospecção de novos clientes. A companhia não abre mão da qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos.

“Nosso objetivo não é apenas aumentar volume, mas elevar a qualidade das vendas, fortalecer parcerias e garantir que esse crescimento seja sustentável e reconhecido nos mercados onde atuamos”, afirma Flávio Silva

