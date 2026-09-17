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Empregabilidade Masterboi participa de feira de empregabilidade realizada na UFPE Como parte da programação, no dia 22 de setembro, às 18h, o diretor de Operações da Masterboi, Fábio Borba, fará a palestra magna do evento

A Masterboi participa, nos dias 22 e 23 de setembro, da edição 2026 da UFPE no Mercado, feira de empregabilidade realizada no Complexo de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A empresa contará com um espaço dedicado à apresentação de seus negócios, áreas de atuação, oportunidades profissionais e da cultura construída ao longo de sua história pelas pessoas que fazem parte da organização.

Com valores como Atitude de Dono, Gestão Compartilhada e Responsabilidade Socioambiental, a Masterboi acredita que o crescimento do negócio está diretamente ligado ao desenvolvimento das pessoas.

Para a diretora de Cultura e Pessoas do Grupo Masterboi, Hellen Teles, a participação na feira permite apresentar aos jovens como essa cultura se traduz na prática.

“Queremos mostrar nossa cultura por meio de histórias reais de pessoas que se desenvolveram e construíram suas carreiras conosco”, afirmou.

Construção de carreira

Segundo a empresa, a aproximação com o ambiente universitário integra a estratégia da Masterboi de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas.

“Buscamos atrair pessoas que se identifiquem com a nossa cultura e oferecer oportunidades para que possam crescer e construir uma carreira na Masterboi”, destacou Hellen Teles.

Como parte da programação, no dia 22 de setembro, às 18h, o diretor de Operações da Masterboi, Fábio Borba, fará a palestra magna do evento, ampliando o diálogo da companhia com estudantes e participantes da feira.

Na edição anterior da UFPE no Mercado, o estande da Masterboi registrou mais de 1 mil inscritos, além de gerar contatos com potenciais candidatos e oportunidades de contratação.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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