Masterboi participa de feiras no Brasil e na China para ampliar mercados
Empresa pernambucana estará na APAS SHOW e na SIAL Shanghai com foco em expansão comercial
A pernambucana Masterboi participa, entre os dias 18 e 21 de maio, de duas das principais feiras do setor de alimentos e bebidas do mundo: a SIAL Shanghai 2026, na China, e a APAS SHOW 2026, em São Paulo. A estratégia da empresa é fortalecer a presença da marca nos mercados nacional e internacional, ampliar negócios e estreitar o relacionamento com clientes e parceiros comerciais.
Na China, a companhia marcará presença na SIAL Shanghai 2026, realizada no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). O evento reunirá mais de 5 mil expositores de pelo menos 75 países e regiões, além de cerca de 180 mil profissionais e compradores internacionais. A Masterboi será representada por uma equipe de cinco profissionais.
Segundo o diretor de Comércio Exterior da empresa, Marcio Rodrigues, a participação na feira asiática integra o plano de expansão internacional da companhia.
“A Masterboi chega na SIAL para fortalecer a nossa presença no mercado asiático, que representa grande parte do nosso volume de exportação”, afirmou.
A edição deste ano da feira contará ainda com uma delegação brasileira recorde, formada por 182 empresas expositoras distribuídas em cinco pavilhões nacionais.
Já no Brasil, a empresa participará da APAS SHOW 2026, considerada a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. O evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo cerca de 900 expositores nacionais e internacionais, além de representantes de 24 países.
Leia também
• Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril
• Fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional
• EUA: desagrado com economia pressiona Trump e republicanos antes de eleição, diz pesquisa CNN
A Masterboi contará com aproximadamente 30 profissionais no evento. Para o gerente corporativo Comercial da empresa, Adriano Silva, a presença na APAS é estratégica para ampliar conexões e reforçar o posicionamento da marca no varejo alimentar.
“A APAS é uma das maiores vitrines do varejo alimentar do Brasil, com visibilidade nacional e internacional. Estar presente significa fortalecer a marca, ampliar relacionamento com clientes estratégicos, abrir novas oportunidades de negócios e apresentar ao mercado a força da Masterboi como uma empresa completa, que une qualidade, segurança, capacidade produtiva e visão comercial”, destacou.
Adriano também afirmou que a expectativa da companhia é avançar em negociações e ampliar sua presença em novos mercados.
“Mais do que uma feira, a APAS é um espaço de posicionamento. É onde mostramos quem somos, o que entregamos e como a Masterboi está preparada para crescer com consistência, parceria e geração de valor para os clientes”, completou.