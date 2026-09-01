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Premiação Masterboi recebe Selo Gold da Deloitte por práticas de gestão O programa Empresas com Melhor Gestão destaca evolução da companhia pernambucana em governança, estratégia, inovação, pessoas e sustentabilidade

O Grupo Masterboi foi reconhecido na categoria Gold da 5ª edição brasileira do programa Empresas com Melhor Gestão, da Deloitte, em cerimônia realizada em São Paulo, nesta segunda-feira (24). A premiação destaca organizações que apresentam práticas estruturadas de gestão e reforça o processo de evolução da companhia pernambucana, que vem ampliando sua atuação no setor de proteína animal, fortalecendo a governança e investindo em sustentabilidade.

O reconhecimento foi recebido pelo presidente e sócio-fundador do Grupo Masterboi, Nelson Bezerra, e representa, segundo a empresa, o resultado de uma trajetória marcada pela busca de eficiência, inovação, valorização das pessoas e credibilidade.

“Receber esse reconhecimento nos enche de orgulho e gratidão. Ele pertence a todas as pessoas que fazem a Masterboi e que, diariamente, contribuem para construirmos uma empresa mais eficiente, responsável e sustentável. Crescer é importante, mas crescer com governança, valores e credibilidade é o que fortalece a nossa empresa e garante a continuidade do nosso negócio para as próximas gerações”, afirmou Bezerra.

O programa Empresas com Melhor Gestão é uma iniciativa global da Deloitte presente em cerca de 50 países. No Brasil, a avaliação considera quatro pilares: Estratégia; Cultura & Compromisso; Capacidade & Inovação; e Governança & Finanças. O programa reúne empresas de diferentes setores e reconhece aquelas que demonstram maturidade em suas práticas de gestão.

Durante a cerimônia, a categoria Gold também foi tema do painel “Empresas Gold BMC: um legado de excelência e alta performance”, que reuniu lideranças de organizações participantes do programa.

Para a Masterboi, a conquista está relacionada ao processo de transformação da empresa ao longo dos seus 26 anos de história. A companhia iniciou as atividades como atacadista, com foco no atendimento ao cliente, e posteriormente avançou para a indústria frigorífica, ampliando sua presença territorial, estruturando novas unidades e ingressando no mercado internacional.

“Esse reconhecimento é resultado de uma construção coletiva. Nenhuma empresa alcança a excelência sozinha. São as pessoas, os processos e a capacidade de evoluir continuamente que sustentam os nossos resultados”, destacou Nelson Bezerra. Segundo o empresário, o reconhecimento também aumenta a responsabilidade da companhia em manter o processo de evolução e preparar o negócio para as próximas gerações.

Atualmente, o Grupo Masterboi possui frigoríficos em Canhotinho (PE), Nova Olinda (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA) e está implantando uma quarta unidade industrial, em Iguatu (CE). Além disso, tem dois centros de distribuição, em Pernambuco e na Paraíba, e uma transportadora. A empresa conta com mais de 4.300 colaboradores e está habilitada para exportar para mais de 140 países, atuando nos cinco continentes.

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