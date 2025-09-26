Sex, 26 de Setembro

Agronegócio

Masterboi reforça imagem da marca com apoio a eventos do agronegócio

Em Pernambuco, a Masterboi estará no 5º Leilão Vila Rica, que ocorre neste sábado (27), a partir das 12h, na Agropecuária Vila Rica, em Xexéu, na Mata Sul

A Masterboi está reforçando o trabalho de imagem da marca a partir do apoio a eventos do agronegócio no Nordeste e Norte do Brasil. Neste fim de semana, a empresa apoiará o 5º Leilão Vila Rica, em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco; a 3ª edição da Agrofeira IBC, em Chã Preta, em Alagoas; e o Leilão Parceria Nelore Premium, em Redenção, no Pará. 

Em Pernambuco, a Masterboi estará no 5º Leilão Vila Rica, que ocorre neste sábado (27), a partir das 12h, na Agropecuária Vila Rica, em Xexéu, na Mata Sul. O encontro reunirá cerca de 1.500 animais de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, distribuídos em 70 lotes, com transmissão ao vivo pelo canal Agreste Leilões no YouTube e a possibilidade de lances via WhatsApp.

Importância 
Um dos organizadores do evento, José Adolfo Pessoa de Queiroz Neto, destacou a importância da Masterboi para o mercado local. 

"A Masterboi é uma parceira presente que representa muito para o desenvolvimento da pecuária no Nordeste. A empresa trouxe segurança e garantia de pagamento aos produtores, um verdadeiro divisor de águas para a pecuária pernambucana. Contamos também com o apoio do presidente Nelson Bezerra, um entusiasta da melhoria contínua da produção."

O gerente de Compra de Gado da Masterboi, Guilherme Godoy, explicou a participação da empresa nos eventos. 

"Nossa participação é fundamental para estreitar ainda mais os laços com o mercado local e promover o desenvolvimento da pecuária regional."

O intuito da empresa é reafirmar o compromisso em apoiar o crescimento sustentável da pecuária, promovendo eventos que unem tecnologia, qualidade genética e confiança para produtores, incentivando uma cadeia produtiva mais competitiva e inovadora no país. 

*Com informações da assessoria de imprensa

