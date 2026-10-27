MasterCana Brasil & Award premia líderes do agronegócio bioenergético

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Com a presença de representantes de usinas, fornecedores e autoridades, o Prêmio MasterCana Brasil & Award 2026 reconheceu, ontem, em São Paulo, organizações e profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor bioenergético brasileiro. Durante a cerimônia, dois pernambucanos fizeram parte do time de homenageados: Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, e Gilberto Carvalho Tavares de Melo, presidente do Grupo Olho D’Água, na categoria Mais Influentes do Setor. O acionista da Usina Coruripe, Vitor Montenegro Wanderley Junior, também foi agraciado. Ele recebeu o troféu na categoria Os Mais Influentes da História do Setor.



A premiação foi dividida em duas partes: uma internacional e outra nacional. No MasterCana Award, foram entregues troféus nas categorias Bioenergy Man of the Year, Sugar Mill of the Year, Sugar and Ethanol Group of the Year, Bioenergy Group of the Year e Legendary Sugar Company.

Acionista da Usina Coruripe, Vitor Montenegro Wanderley Junior. Foto: Reprodução YouTube/JornalCana

Já o Prêmio MasterCana Brasil contemplou as categorias Os Mais Influentes da História do Setor, que reconhece personalidades que construíram e continuam a inspirar a trajetória do segmento; Mestres da Cana, dedicada a profissionais que contribuem para a inovação e a formação da nova geração; e Mulheres Mais Influentes do Setor, que homenageia lideranças femininas que moldam o futuro da atividade.

Gilberto Carvalho Tavares de Melo, presidente do Grupo Olho D’Água. Foto: Reprodução YouTube/JornalCana

O prêmio também abrange as categorias Mais Influentes do Setor, voltada a lideranças que contribuem para a construção da história do segmento; Usina do Ano, que reconhece as unidades que se destacaram ao longo de 2026; e Top Marcas, que destaca as marcas mais admiradas pelos profissionais do setor bioenergético, conforme pesquisa MasterCana.



O evento, promovido pelo Grupo Pró-Usinas JornalCana, ocorreu no espaço Trio Trivento, em São Paulo. Segundo o CEO do grupo, Josias Messias, a premiação ganha ainda mais importância diante do momento desafiador enfrentado pelo setor, ao reconhecer as pessoas que contribuem para o seu desenvolvimento.



“Nós temos um setor que é resiliente, inovador, e isso é feito por pessoas e organizações que são resilientes e inovadoras. O nosso papel é dar visibilidade para essas pessoas e essas organizações, incentivando todo o setor a se aperfeiçoar”, disse.

Júri

Para avaliar os melhores do setor, a premiação conta com um júri formado por lideranças, pesquisadores e executivos da área de bioenergia, entre eles o CEO do Grupo Pró-Usinas JornalCana, Josias Messias; e o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio), Renato Cunha.



Também integram o grupo o presidente da Datagro, Plinio Nastari; e o conselheiro e diretor financeiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e sócio na Agroadvice, Jacyr Costa Filho.



De acordo com Renato Cunha, as premiações do Grupo Pró-Usinas JornalCana são importantes para incentivar profissionais e empresários do setor bioenergético.



“O Sindaçúcar de Pernambuco e a NovaBio entendem que essas premiações incentivam os técnicos, os engenheiros e também os industriais que são gestores e empreendedores, que procuram promover a difusão e a troca de tecnologias linearmente entre as empresas e verticalmente dentro das suas próprias empresas”, declarou.



De acordo com Renato Cunha, o JornalCana consolidou sua presença no setor ao promover a troca de conhecimentos e experiências tecnológicas entre profissionais da cadeia sucroenergética.



“É um jornal que tem esse alcance de permitir a troca e o intercâmbio de gestões tecnológicas, agrícolas, industriais e de mecanização do transporte interno de matérias-primas. Ele tem um amplo alcance entre inúmeros engenheiros, técnicos, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos e profissionais da área de tráfego de matéria-prima”, afirmou.



Também esteve presente no evento o diretor do Grupo EQM Leonardo Monteiro.

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