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Premiação MasterCana Norte-Nordeste premia líderes do agronegócio bioenergético A cerimônia reuniu diversos líderes empresariais e políticos, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro

Em noite de celebração e congregação, o Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2026 reconheceu, ontem, organizações e pessoas que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio bioenergético. A premiação contou com a categoria Next, focada na nova geração de executivos que estão assumindo a direção das usinas. A cerimônia reuniu diversos líderes empresariais e políticos, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

No total, foram entregues 45 troféus para as categorias: Destaques (Liderança Institucional, Desenvolvimento Sustentável e Produtores de Cana), Os Mais Influentes da História do Setor, Mais Influentes do Setor (Agrícola, Institucional e Next), Usina do Ano e Top Marcas.

O evento, promovido pelo Grupo Pró-Usinas JornalCana, ocorreu no Spettus Premium, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo o CEO do grupo, Josias Messias, momentos de celebração fazem com que sejam renovados o estímulo, o incentivo e o espírito para enfrentar os desafios.

“Nós aprendemos que um público tão desafiado, que sabe ser resiliente, é um público que também sabe celebrar as conquistas. Não tenha dúvida, quem está sendo premiado essa noite são pessoas e organizações que souberam ser resilientes e se renovar para superar os desafios. Porque essa é a safra da superação”, afirmou.

Além da categoria Next, Josias Messias destacou as outras novidades da edição deste ano do MasterCana Norte-Nordeste. “Nós fizemos em um ambiente mais adequado para a transmissão via YouTube, para que possa estender a celebração para todo o setor bioenergético na região Norte e Nordeste. Também reduzimos o número de troféus entregues. Uma cerimônia mais rápida e mais dinâmica”, explicou Messias.

Influentes

No evento, os gestores do Grupo EQM Joanna Costa (diretora de Marketing, Eventos e Infraestrutura); Leonardo Monteiro (diretor-executivo) e Eduardo Cunha (diretor-operacional corporativo) foram agraciados na categoria Mais Influentes do Setor, na área Next, que representa a nova geração de sucessores e executivos das usinas.

Joanna Costa destacou a importância do prêmio para a região Norte/Nordeste e a responsabilidade de dar continuidade ao setor sucroenergético.

“Fico muito feliz e lisonjeada com a homenagem. A responsabilidade da continuidade do setor sucroenergético, com novos desafios, com respeito à trajetória e à essência do setor até aqui, mas uma visão sempre para o futuro para a continuidade de todo esse trabalho que já tem sido feito a tantos anos”, enfatizou Joanna Costa.

Leonardo Monteiro comentou sobre a alegria em receber a premiação.

“Eu recebo com muita alegria, especialmente de todos os que fazem parte do JornalCana na pessoa do Josias Messias que trouxe essa cultura de divulgação do nosso setor. É um bem material esse trabalho que ele faz. Existia no Centro-Sul e ele conseguiu trazer para o Nordeste. É muito importante. Ele construiu basicamente um fórum aqui.”

O diretor-executivo também agradeceu a todos os funcionários ligados ao setor sucroenergético. “Eu gostaria de agradecer a todos os clientes, todos os fornecedores, todos os funcionários que são ligados ao setor sucroenergético, especialmente os que têm uma ligação com o Grupo EQM, no qual tenho muito orgulho de fazer parte”, disse.

O executivo mencionou, também, as atuais adversidades enfrentadas pelo setor. “Nós estamos em um momento de preços baixos e a gente não pode esmorecer nesses momentos difíceis que o setor atravessa. A gente faz açúcar, que é uma commodity, etanol e energia. A gente tem que saber que a gente vive um ciclo, são ciclos de anos bons e ciclos de anos ruins. A gente tem que se reinventar e tirar lições positivas desse momento”, reiterou.

Importância

O presidente-executivo da NovaBio e presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, também marcou presença no evento. De acordo com Cunha, o MasterCana é um organismo que divulga o setor externamente e proporciona ao público interno, por meio do JornalCana, matérias técnicas e setoriais.

“É um instrumento de grande valor para a inovação, para aprendizagem, e para troca de experiências”, pontuou.

Durante a cerimônia, Renato Cunha mencionou o papel inovador de Josias Messias no setor sucroenergético. Ele evidenciou que Josias sempre empunhou a bandeira da mídia dentro do setor.

"Mais do que isso, o JornalCana, na época em que a internet não era tão proliferada, os técnicos se comunicavam por meio das edições do jornal. Eles viam as matérias, eram matérias científicas e continuam cada vez melhores e mais aprimoradas. Esse papel Josias sempre teve. E Eduardo Monteiro sempre prestigiou desde o início da sua vivência no nosso setor, lá atrás também. E uma coisa curiosa de Josias é que ele sempre se reinventa e reinventar os eventos, lembrou o presidente do Sindaçúcar-PE.



O CEO da Pró-Usinas JornalCana, Josias Messias, reforçou: “Ao mesmo tempo em que reconhecemos quem construiu essa trajetória, buscamos projetar a nova geração de líderes que continuará conduzindo o setor com inovação, responsabilidade e espírito de superação. Sabemos dos desafios que o Norte-Nordeste tem vivido. O nosso papel é agregar valor, reunir lideranças e promover conhecimento em um momento que exige estratégia e união”.

Também participaram Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2026 os diretores do Grupo EQM Cláudia Dantas, Marcos Henrique Clemente e Fernando Lins; a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; o advogado Renato Rissato; e Cláudia Monteiro, esposa de Eduardo de Queiroz Monteiro; entre outros líderes do setor.

O evento foi patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), Complexo Industrial Portuário de Suape e o Grupo EQM.

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