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CASO BANCO MASTER Mastercard assume prejuízo milionário após quebra do Banco Master e tenta reaver recursos Bandeira cobriu parte dos pagamentos do Will Bank a comerciantes e busca ressarcimento enquanto disputa sobre responsabilidades avança no setor de cartões

A Mastercard teve de arcar com uma fatura de milhões de dólares após a quebra do Banco Master, que a obrigou a cobrir pagamentos a comerciantes referentes a transações realizadas por clientes da fintech do banco.

A Mastercard foi envolvida pelo caso do Banco Master por ser a bandeira dos cartões emitidos pelo Will Bank, a fintech do banco, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A Mastercard agora busca o ressarcimento destes valores junto ao liquidante indicado pelo Banco Central, de acordo com as fontes, que pediram para não serem identificadas porque não foram autorizadas a falar sobre o tema publicamente.

Os detentores de cartões do Will Bank tinham valores de até R$ 5 bilhões a pagar quando a fintech colapsou, de acordo com as pessoas. A Mastercard acabou pagando cerca de metade disso, ou o montante que vencia nos 30 primeiros dias após a liquidação do Will Bank, segundo duas das pessoas.

A Mastercard já antecipou o pagamento dos valores previstos em sua obrigação regulatória, a maior parte com recursos próprios, e agora aguarda a conclusão dos repasses devidos pelo liquidante, disse a empresa em comunicado, sem tratar das demais informações. Um representante do Banco Central, que indicou o liquidante do Will Bank, não retornou de imediato a pedidos de comentário.

Para ajudar a reduzir os custos, a Mastercard pode recorrer a ativos que a fintech ofereceu como garantia, como ações do Banco de Brasília e da Westwing, duas empresas com relações com o Banco Master.

Algumas das ações do BRB que a Mastercard recebeu já foram vendidas, segundo uma pessoa familiarizada com o tema. A Mastercard ficou com cerca de 6,9% do capital do banco, que enfrenta questionamentos ao seu capital devido aos negócios que fez com o Master.

O Will Bank foi comprado pelo Banco Master em 2024, e tinha um negócio de cartões de crédito voltado a brasileiros de baixa renda. A fintech foi mantida em funcionamento quando o BC liquidou o Master, mas também acabou liquidada dois meses depois.



Nos meses que antecederam a liquidação, a Mastercard começou a reduzir os limites de atividade da fintech em sua rede, e acabou bloqueando o Will Bank em janeiro devido à falta de pagamento de garantias, de acordo com uma das pessoas familiarizadas. A fintech foi liquidada no dia seguinte.

Desde então, adquirentes brasileiras — empresas de maquininhas de cartão — argumentaram que a Mastercard deveria ser responsável por pagamentos para além dos 30 primeiros dias, de acordo com algumas das pessoas familiarizadas.

Uma nova regra do BC torna mais claro as entidades responsáveis por garantias que as redes de cartões oferecem em caso de calote por uma instituição. Mas executivos da Mastercard têm afirmado que a empresa ainda não deveria estar sujeita à nova regulação porque as empresas têm até maio para adotá-la, de acordo com uma das pessoas familiarizadas com o tema.

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