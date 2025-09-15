Mastercard fecha parcerias com Google, Stripe e Antom para nova geração de IA

A- A+

A Mastercard anunciou parcerias com as empresas de tecnologia Google, Stripe e Antom para o desenvolvimento de uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial (IA) voltadas ao comércio e que possam ser lançadas em larga escala.

O foco da parceria é a IA agêntica (agentic), que vem sendo apresentada pelas big techs como o futuro das ferramentas de inteligência artificial. Ao contrário dos assistentes de IA disponíveis hoje no mercado, que respondem perguntas e realizam tarefas sob supervisão humana, os sistemas de IA agêntica estão sendo projetados para operar de forma independente, realizando tarefas mais complexas sem intervenção humana direta.

Com essa nova geração de IA, uma pessoa poderia pedir ao seu assistente virtual para buscar roupas e acessórios para um look de festa de aniversário, considerando preços, prazos de entregas e até previsão do tempo, segundo exemplo da própria Mastercard.

Já uma empresa poderia direcionar para a IA as compras e negociações de prazos com fornecedores. Tudo isso sem uma atuação humana direta, liberando tempo para outras funções.

A Mastercard anunciou que, até o fim de ano, todos os portadores de cartão da sua bandeira nos Estados Unidos terão acesso ao programa Agent Pay - seu agente de IA agêntica, revelado em abril, e que já contava com parcerias com Microsoft e IBM para testar casos de uso. Na sequência, a funcionalidade será ampliado para outros países.

"Os pagamentos com inteligência artificial não são apenas uma tendência, eles representam uma transformação", afirmou o diretor de serviços da Mastercard, Craig Vosburg, em nota. "Os pagamentos precisam ser parte integrante da experiência com agentic. Estamos construindo a infraestrutura para uma nova geração de transações inteligentes, em que consumidores e desenvolvedores possam capacitar agentes de IA a agir em seu nome com confiança, transparência e precisão."

A Mastercard anunciou ainda o lançamento de outras iniciativas, como um suporte (chamado Agentic Consulting Services) especializado para ajudar emissores, adquirentes e comerciantes para projetar modelos de compra com a nova geração de IA.

Outra novidade foi o lançamento de um kit de ferramentas permitindo que a assistentes de IA baseadas em modelos agênticos acessem as diretrizes da Mastercard, habilitando testes de aplicações atreladas aos meios de pagamento da empresa.



