A- A+

Volta às aulas Material escolar sofre aumento de preço em janeiro de 2023 Na cidade do Recife, o Procon-PE chegou a registrar diferença de 212,50% no preço do mesmo produto em lojas diferentes

Leia também

• Veja orientações do Procon-PE para matrícula e compra de material escolar para 2023

• Pesquisa é fundamental para reduzir despesas com material escolar

• Arrecadação de material escolar busca atender crianças vulneráveis de comunidades do Recife

Com o início do ano de 2023, as instituições de ensino se preparam para mais um período de readaptação escolar e a volta dos alunos. Como todos os anos, a extensa lista de material escolar acaba assustando pais e responsáveis, que procuram os melhores lugares para realizarem suas compras e fazer os comparativos que irão diminuir o impacto no bolso. Entre janeiro de 2022 e de 2023, a diferença de preços de alguns produtos chegou a passar de 200%.

Procon analisou lista

O Procon-PE analisou 19 itens na cidade do Recife, sendo eles: lápis preto nº 2, lápis de cor (12 unidades), caneta esferográfica cristal, caneta hidrográfica comum (12 cores), giz de cera (12 cores), borracha branca látex, borracha bicolor, massa de modelar (6 unidades), pintura a dedo (6 unidades), fita adesiva colorida, régua plástica cristal de 30 cm, apontador de lápis, tesoura escolar sem ponta, caderno universitário de capa dura espiral, caderno brochura, agenda escolar, lancheira escolar, mochila escolar e papelaria.

De acordo com pesquisa, entre os produtos com menores preços, o apontador de lápis simples (unidade) teve uma diferença percentual de 212,50% entre janeiro de 2022 (R$ 0,40) e janeiro de 2023 (R$ 1,25). O mesmo apontador foi encontrado em uma loja no bairro da Jaqueira custando R$ 4,60, uma diferença de 268% do menor preço, que é fornecido por uma papelaria em Boa Viagem.

Maior e menor variações

A mochila escolar com desenho foi a que mais teve variedade de preços em diferentes lojas da região. Em duas lojas nos bairros do Espinheiro e Encruzilhada foi encontrada por R$ 59,90, enquanto o maior preço foi de R$ 300,20, no bairro da Jaqueira. A diferença chega a 401,17% entre as lojas. O item com menor variação de preços foi o caderno brochurão de 96 folhas, encontrado na Encruzilhada por R$ 8,50 e no Rosarinho por R$ 8,60, com variação de apenas 1,18%.

Alguns itens não tiveram diferença entre seus preços durante o período de um ano apresentado na pesquisa, como foi o caso do lápis de cor da ecolápis (R$ 8,99), caneta esferográfica Bic Cristal (R$ 0,90), borracha branca látex (R$ 0,50), massa de modelar (R$ 2,99), lancheira com desenho (R$ 29,90), mochila com desenho (R$ 39,99) e papel laminado (R$ 1,20).

Na pesquisa, foram analisadas 10 livrarias e papelarias no Recife, nos bairros da Torre, Jaqueira, Parnamirim, Encruzilhada, Espinheiro, Rosarinho, Boa Viagem e Escrita Fina. O levantamento completo está disponível no site do Procon-PE: https://www.procon.pe.gov.br.

Veja também

Suspensão do consignado Presidente da Caixa anuncia suspensão de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família