Material escolar: veja itens permitidos

Com o ano letivo prestes a começar, alguns pais ou responsáveis podem estar na dúvida sobre os materiais escolares que podem ser exigidos pelas escolas. A lista com os itens pedidos são enviadas pelas instituições de ensino e o Procon Recife orientou os responsáveis sobre as compras que devem ser feitas, além de medidas para serem tomadas caso desconfiem de abuso da instituição.

De acordo com o Procon Recife, itens de uso coletivo não podem ser exigidos na lista de material escolar, como álcool 70%, materiais de limpeza (água sanitária, papel higiênico), copos, pratos e talheres descartáveis, canetas de lousa ou giz, entre outros. Além disso, a escola poderá cobrar somente um pacote de papel A4 por aluno.

“Ao final do ano letivo, a escola deve prestar contas sobre o que realmente foi utilizado, e se porventura sobrou algum material, ela deve devolver ao aluno, não podendo se apropriar dele”, diz Pablo Bismack, secretário-executivo do Procon Recife. Ainda segundo ele, se os responsáveis notarem algo abusivo, devem relatar ao Procon para que medidas sejam tomadas e o órgão seja intermediário para conciliar os interesses de ambos.

Apesar disso, os materiais de uso individual podem ser exigidos, sendo eles: cadernos, lápis de cor, lápis, canetas, borrachas, apontador, tesoura escolar, giz de cera, entre outros. Qualquer coisa exuberante fora disso, o responsável deve desconfiar, e marcas específicas não devem ser exigidas na hora da compra.

Alguns colégios também fazem vendas casadas, ou seja, as instituições fazem parceria com alguma loja e exige que os materiais sejam comprados em determinado estabelecimento, uma atitude considerada abusiva, já que o consumidor tem liberdade de comprar onde achar melhor.

A população pode registrar reclamações no site procon.recife.pe.gov.br e denúncias no email [email protected] Atualmente, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede, na Rua Carlos Porto Carreiro, 156, na Boa Vista, e também nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Escritor Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha).

