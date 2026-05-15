Sex, 15 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Bolsa de Valores

Mau humor externo contamina Ibovespa, mesmo com recuo mais forte no setor de serviços

Petróleo avança cerca de 3% nesta manhã

Reportar Erro
Mau humor externo contamina Ibovespa, mesmo com recuo mais forte no setor de serviçosMau humor externo contamina Ibovespa, mesmo com recuo mais forte no setor de serviços - Foto: B3/Divulgação

O Ibovespa abriu a sexta-feira, 15, em queda, acompanhando o ambiente de aversão ao risco no exterior, com a ausência de sinais de distensão nas tensões entre Estados Unidos e Irã. O recuo mais forte do que o esperado no volume de serviços prestados no Brasil em março também não alivia o principal indicador no inicio da sessão desta sexta-feira, diante dos riscos inflacionários impostos pela guerra no Oriente Médio. O petróleo avança cerca de 3% nesta manhã.

Ainda fica no radar o noticiário político, com foco em eventuais desdobramentos sobre a relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do já liquidado Banco Master.

Não se descarta maior volatilidade com o vencimento de opções sobre ações hoje, que costuma afetar sobretudo papéis mais líquidos, como Vale e Petrobrás.

Perto das 11 horas, o petróleo Brent subia 2,8%, a US$ 108,70, e as ações da Petrobras subiam entre 1,09% (PN) e 1,60% (ON). Já o papel da Vale cedia 2,58%, contaminando todas as ações ligadas ao minério, que fechou hoje com queda de 0,67% em Dalian, na China.

Nesta sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o volume de serviços caiu 1,2%. O resultado ficou bem abaixo do pisco das estimativas colhidas em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast (-0,6%). O dado reforça a cautela com relação a um ciclo de quedas da Selic maior.

No exterior, após visita de três dias à China, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje ter fechado "grandes acordos comerciais" com o país durante reuniões com o presidente chinês, Xi Jinping, e indicou expectativa de aumento das compras chinesas de produtos americanos, especialmente aeronaves e soja

Além do exterior, a cautela nos mercados do Brasil reflete também o noticiário político desta semana, conforme João Carlos Oliveira, chefe da mesa de operações do Moneycorp. Na quarta-feira, os ativos azedaram após vazamento de áudio em que o senador, pré-candidato à Presidência, aparece pedindo dinheiro a Vorcaro para concluir um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio negou ontem repasses dos recursos do filme ao irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos desde o ano passado.

Leia também

• Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril

• Fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional

• EUA: desagrado com economia pressiona Trump e republicanos antes de eleição, diz pesquisa CNN

"A dúvida é saber para onde foi o dinheiro. E, da parte de fundamentos, o dólar está se valorizando lá fora e isso afeta o real, que perde um pouco, ao mesmo tempo que o petróleo avança para US$ 108 o barril, o Brent", diz Oliveira.

Segundo Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil, o caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro mantém o risco eleitoral no radar dos investidores. Em sua visão, a crise enfraquece a tese de alternância em 2027 que vinha sustentando ativos brasileiros, ao mesmo tempo em que o governo acelera medidas populares com custo fiscal potencial.

Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital, destaca o cenário "muito diferente" para o dólar nesses últimos dois dias, rodando até abaixo dos R$ 4,90. "Tivemos uma reviravolta política que pegou o mercado e que é um dos principais pontos que tem feito a moeda subir", diz. Às 11h13, o dólar tinha alta de 1,46%, a R$ 5,0596, após máxima em R$ 5,0761.

Na agenda externa, destaque à produção industrial dos EUA e ao índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York. O indicador subiu para 19,6 em maio, ante 11 em abril.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,72%, aos 178.365,86 pontos, acumulando desvalorização semanal de 3,12%.

No horário citado acima, o Índice Bovespa cedia 1,06%, aos 176 466,36 pontos, ante mínima em 175.568,76 pontos (-1,57%) e abertura na máxima em 178.340,52 pontos (-0,01%).

Entre os balanços, ficam no foco os números do Nubank e MBRF, Grupo Pão de Açúcar, por exemplo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter