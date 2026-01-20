A- A+

INVESTIMENTO Mau humor externo por tensão geopolítica entre EUA e Europa contamina Ibovespa As atenções hoje se concentram no Fórum Econômico em Davos, na Suíça, onde lideranças mundiais já estão presentes

O Ibovespa apresentava queda no início do pregão desta terça-feira, 20, espelhando o mau humor das bolsas internacionais, na esteira das tensões geopolíticas motivas pela ambição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em adquirir a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca. Paralelamente, a Europa ameaça retaliar os EUA com tarifas. O contraponto é a alta do petróleo.

Na volta do feriado de Martin Luther King nos EUA, a indicação é de abertura negativa das bolsas norte-americanas, como sugere o recuo acima de 1% dos índices futuros - movimento seguido na Europa. No pré-mercado de Nova York, o destaque é o recuo perto de 2% do Nasdaq, ressalta em nota Luiz Ormeneze, sócio da Manchester Investimentos. O movimento, diz, reflete uma reprecificação do risco político em meios escalados das ascensões comerciais entre Estados Unidos e Europa.

As atenções hoje se concentram no Fórum Econômico em Davos, na Suíça, onde lideranças mundiais já estão presentes, em dia de agenda esvaziada de indicadores. Amanhã, Trump deve discursar. No âmbito das tarifas norte-americanas, fica no radar a possibilidade de a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar as tarifas comerciais impostas por Trump. O representante comercial Jamieson Greer afirmou que o governo pretende substituir rapidamente eventuais tarifas anuladas por novos tributos.





O mercado monitora o início do julgamento da diretora Lisa Cook na Suprema Corte amanhã, visto como teste à independência do banco central, enquanto no Brasil seguem as atenções nos desdobramentos o Banco Master.

Os dois temas acima, que serão definidos pela Suprema Corte dos EUA, são a grande expectativa, na visão de Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "Dependendo do resultado, podemos ver uma mudança na estratégia do Trump", diz.

Ainda seguem no foco as ameaças ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o presidente americano pode escolher o próximo presidente da autoridade monetária já na próxima semana.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,03%, aos 164.849,27 pontos

Às 11h02, o Índice Bovespa caía 0,24%, aos 164.900 pontos, ante mínima em 163.574,67 pontos (-0,77%), após iniciar a sessão na máxima em 164.846,22 pontos, com variação zero.

Vale cedia 0,65% e Petrobrás recuava 0,26%. Ações de grandes bancos tinhas perdas de até 0,88% (Itaú Unibanco PN). Já C&A liderava as altas, com 3,52%, e Usiminas PNA, as quedas, ao ceder 2,20%.





