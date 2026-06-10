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ECONOMIA Mauro Vieira: Itamaraty tem atuado na proteção dos interesses do Brasil diante de sanções "Sempre orientado pela defesa da soberania, o Ministério das Relações Exteriores tem atuado com firmeza e visão estratégica na proteção dos interesses comerciais brasileiros", disse

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 10, que a chancelaria brasileira vai continuar atuando na proteção dos interesses brasileiros diante das sanções econômicas dos Estados Unidos.

"Sempre orientado pela defesa da soberania, o Ministério das Relações Exteriores tem atuado com firmeza e visão estratégica na proteção dos interesses comerciais brasileiros diante da imposição de sanções unilaterais injustificadas contra o País", disse Mauro Vieira, durante a abertura da reunião do Conselhão, no Itamaraty, nesta quarta.

Ao lembrar da Copa do Mundo, que terá o jogo de abertura realizado na Cidade do México nesta quinta-feira, 11, o ministro das Relações Exteriores disse também que o Itamaraty seguirá defendendo a soberania brasileira em um cenário onde o patriotismo é amplificado pela população.

"Às vésperas da abertura da Copa do Mundo, quando o orgulho de ser brasileiro ganha ainda mais visibilidade, reafirmo que o Itamaraty seguirá trabalhando na defesa de interesses nacionais e da soberania brasileira", disse Mauro Vieira.

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