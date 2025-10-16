A- A+

Mauro Vieira leva a Washington cobrança por fim de sanções e tarifas contra o Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne nesta quinta-feira (16), em Washington, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para preparar o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

A expectativa de interlocutores do governo brasileiro é que, com a retomada do diálogo entre os dois países, a Casa Branca adote gestos concretos para pôr fim à crise diplomática, incluindo a suspensão das tarifas sobre produtos nacionais e a revogação das sanções contra cidadãos do Brasil.

O objetivo do encontro é assegurar que a futura reunião presidencial vá além de declarações simbólicas e resulte em medidas efetivas. Entre os temas centrais estão a suspensão do “tarifaço” de 50% sobre exportações brasileiras e o fim das sanções a autoridades nacionais, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal.

Será a segunda reunião entre Vieira e Rubio neste ano, depois da primeira conversa, em julho, quando Trump, ao anunciar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros e iniciar uma série de sanções contra autoridades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF) Alexandre de Moraes, praticamente condicionou uma negociação comercial ao arquivamento do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela Corte.

O governo Lula reagiu afirmando que a soberania nacional não poderia ser desrespeitada e que os Poderes no país são independentes. Desde então, além do tarifaço, os Estados Unidos iniciaram uma investigação por supostas práticas desleais de comércio contra o Brasil, que poderão resultar em novas sanções.

O governo americano mira, entre outros pontos, o desmatamento, a corrupção, as tarifas de importação, o uso do Pix como meio de pagamento e as vendas de produtos falsificados na Rua 25 de Março, em São Paulo.

Na semana passada, Vieira e Rubio conversaram por telefone durante 15 minutos. A convite do americano, o chanceler viajou a Washington para o encontro. De acordo com nota divulgada pelo Itamaraty, o objetivo da reunião é “dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes”.

Um dos mais críticos ao governo Lula e ao Judiciário brasileiro, Marco Rubio foi designado para ser o interlocutor da Casa Branca nas negociações com o Brasil, após uma conversa telefônica de meia hora entre Lula e Trump, dias antes.

Nos bastidores, Brasil e Estados Unidos perseguem objetivos distintos. O país busca reduzir barreiras comerciais, garantir previsibilidade e fortalecer cadeias produtivas locais, enquanto Washington exige acesso a minerais estratégicos, regras mais flexíveis para grandes plataformas digitais e alinhamento geopolítico.

Na quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou convite americano para tratar de lítio, níquel e terras raras, reforçando o interesse de Washington em um fornecimento estável de insumos estratégicos.

No campo digital, o Brasil tenta equilibrar investimento e soberania de dados, enquanto os Estados Unidos pressionam por regulamentação favorável às suas empresas. Para interlocutores brasileiros, a prioridade é previsibilidade e acesso a mercados; para os americanos, influência estratégica e garantias de que o país não se alinhará a rivais globais.

