Maxmilhas divulga dez destinos nacionais mais procurados por famílias em dezembro e janeiro

Os meses de dezembro e janeiro são marcados pelo recesso escolar e, por isso, muitas famílias optam por viajar. Segundo levantamento da Maxmilhas, travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis, as viagens com mais de três pessoas já estão aumentando, sendo os destinos de praia os mais procurados.

De acordo com a pesquisa, quatro dos dez destinos mais comprados para viagens em família de dezembro de 2023 a janeiro de 2024 estão no Nordeste, são eles: Recife (3ª), Salvador (5ª), Fortaleza (6ª) e Maceió (7ª). Na região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro são destaques na primeira e segunda posição na lista, respectivamente.

As principais capitais do Nordeste contam com praias famosas entre os turistas, que oferecem beleza, mas também tranquilidade e muita opção de lazer principalmente para as famílias com crianças, além de resorts e lugares paradisíacos nas redondezas urbanas. Um dos destinos mais buscados em Fortaleza, por exemplo, fica próximo ao Beach Park, o maior parque aquático da América Latina.

Com programação que deixa o clima de fim de ano ainda mais agradável, o “Natal dos Encantos” de Porto Alegre – que aparece na quarta posição do ranking de destinos mais viajados para dezembro e janeiro – atrai muitos turistas. Outro destino que cai no gosto dos viajantes no final do ano é Florianópolis, oitava colocada. A capital catarinense é um destino visado devido às festas de Natal e Ano Novo, mas também é uma cidade acolhedora e eclética para as famílias que buscam atrações para crianças e adolescentes, além de contar com a proximidade ao Beto Carrero World.

Belém também desponta como uma opção muito procurada nesse período do ano, na nona posição. Para quem deseja conhecer um pouco das belezas e da cultura do Norte do país, a capital do Pará é um ponto de partida, com seus parques, mercados, atrações turísticas e gastronômicas. Por fim, fechando a lista, Brasília fica mais tranquila no fim e no começo do ano e, sem dúvidas, é uma boa pedida para idas aos parques e para fazer um tour pela cidade e conhecer sua arquitetura moderna.

Os dez principais destinos representam 57% das compras desse perfil de passageiros na plataforma da Maxmilhas.

Viagens internacionais

Já para viagens internacionais, o Estados Unidos é o destino favorito das famílias brasileiras, com três cidades na lista: Miami, Orlando e Nova Iorque. A América do Sul também conta com três destinos relevantes (Santiago, Buenos Aires e Montevideo). Depois, vem África do Sul, com Cidade do Cabo e Joanesburgo e, por fim, a Europa, com destaque para Lisboa (Portugal) e Madri (Espanha).

