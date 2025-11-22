A- A+

DEBÊNTURES MBRF fará 8ª emissão de debêntures de até R$ 1,9 bilhão vinculadas a CRAs Serão emitidas inicialmente 1,9 milhão de debêntures com preço unitário de R$ 1 mil

O Conselho de Administração da MBRF aprovou sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até cinco séries, no valor de R$ 1,9 bilhão.

As debêntures serão objeto de colocação privada junto à Eco Securitizadora e vinculadas aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

Serão emitidas inicialmente 1,9 milhão de debêntures com preço unitário de R$ 1 mil. A quantidade originalmente ofertada poderá ser aumentada, em até 25%, equivalente a até 475 mil debêntures, caso seja exercido, total ou parcialmente, a opção de lote adicional no âmbito da Oferta dos CRA, podendo chegar, neste caso, a quantidade de até 2.375.000 debêntures.

A emissão será realizada em até cinco séries, sendo as da primeira série (Debêntures DI), as da segunda série (Debêntures Pré-fixadas). A partir da terceira série, serão todas Debêntures IPCA.

A primeira série terá remuneração correspondente à variação da Taxa DI, limitado a 101,50% Já as da segunda, além da remuneração correspondente à variação do DI, uma sobretaxa entre 0,25% e 13,40%, a depender do bookbuilding.

As séries seguintes terão a remuneração atualizada pela taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), acrescida de spread de 0,30% e 7,70%, limitado à maior taxa para a terceira série; de sobretaxa de 0,70% e 7,90% para a quarta; e spread de 1,10% e 8,25% para a quinta.

Os recursos líquidos obtidos pela emissão serão destinados integral e exclusivamente às suas atividades como produtora rural no agronegócio. Para esse fim, referidos recursos líquidos serão empregados no curso ordinário dos seus negócios rurais, em investimentos, custos e despesas relacionados à sua cadeia de produção e exploração de animais em geral (aves, bovinos, suínos, etc.).

Veja também