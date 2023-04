A- A+

Negócios McCain, fabricante de batatas fritas congeladas, adquire o controle da Forno de Minas A empresa já tinha 49% de participação da empresa mineira; valor do negócio não foi revelado

Conhecida pelas batatas fritas congeladas, a McCain do Brasil anunciou acordo para a compra de 51% de participação da mineira Forno de Minas, que tem como um dos principais produtos o pão de queijo, assumindo o controle da empresa.

A McCain, de origem canadense, já tinha 49% da Forno de Minas, desde 2018, e o negócio marca a saída dos fundadores, pela segunda vez. O valor da compra não foi revelado.

A operação já foi comunicada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que vai a analisar o negócio. Com a compra, a McCain passa a deter a totalidade da Sérya, também uma fabricante de batata frita congelada. A Forno de minas tinha um percentual de ações da empresa.

Com o negócio, os canadenses consolidam e expandem sua presença no Brasil, com seu portfólio de batatas congeladas, pizzas e anéis de cebola.

Em 1999, a Forno de Minas, fundada por Maria Dalva Couto Mendonça e seus filhos Helder e Hélida, em Belo Horizonte, tinha sido vendida para a multinacional Pillsbury, unidade de alimentos da holding Diageo.

Dez anos depois, a General Mills, que havia comprado a Pillsbury, fechou as portas da empresa e demitiu todos os funcionários. A família Mendonça readquiriu a marca em 2009, reativou a fábrica e convidou todos os ex-empregados a voltarem ao negócio. A compra pela McCain marca pela segunda vez a saída dos fundadores.

