McDonald's fecha franquia no Sri Lanka após batalha legal por falta de higiene

A- A+

Os restaurantes do McDonald's no Sri Lanka fecharam neste domingo após a cadeia de fast food americana iniciar uma batalha legal contra a franquia local, a quem acusou de falta de higiene, segundo fontes judiciais.

O Tribunal Superior de Comércio de Colombo ordenou o fechamento dos estabelecimentos até 4 de abril, depois que a matriz acusou a empresa local que gerencia a marca no país de violar as normas internacionais mínimas de higiene.

"O fechamento foi decretado durante a investigação", disse uma fonte judicial.





O funcionário explicou que os advogados do McDonald's argumentaram na semana passada que rescindiram o contrato com a empresa local Abans. As audiências do caso serão retomadas no início de abril.

Os restaurantes do McDonald's exibiram um sinal de "fechado" no domingo, sem qualquer anúncio sobre a data de reabertura. Nem a matriz da empresa nem a franquia local que administra a marca desde sua entrada no Sri Lanka em 1998 emitiram comentários.

Veja também

CONCURSO Concurso da Caixa: inscrições acabam nesta segunda (25). Veja como concorrer a mais de 4 mil vagas