McDonald's surpreende ao anunciar que sua maior fonte de renda não está nos lanches

A- A+

A rede McDonald’s foi fundada em 1940 nos Estados Unidos e se tornou uma referência mundial no mercado de fast food, mesmo assim, os lanches não são sua principal fonte de renda.

Em relatório divulgado na última segunda-feira (10), a empresa apresentou lucro líquido de US$ 2,017 bilhões (R$ 11,4 bilhões na cotação atual do dólar) no quarto trimestre de 2024 e uma surpreendente forma de adquirir capital.

Nem hambúrgueres, batatas fritas ou sorvetes. São as lojas franqueadas que representam a maioria do lucro da rede. Segundo o balanço da empresa, a receita referente ao quarto trimestre do ano passado foi de aproximadamente US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 35,9 bilhões), valor abaixo dos US$ 6,5 bilhões (R$ 37 bilhões) que previa o mercado. Deste total, em torno de 62% são de franquias.

Já as loas próprias representam 36% do resultado, mas quando feita a comparação com o mesmo período de 2023, o lucro das lojas franqueadas cresceu cerca de US$ 89 milhões (R$ 508 milhões), mas ao olhar para os estabelecimentos próprios, o McDonald’s teve uma queda de US$ 164 milhões (R$ 936 milhões).

O modelo de negócios do McDonald’s

O McDonald’s trabalha com um modelo de negócio baseado em lojas franqueadas. Assim, padronizam o serviço e estruturas das suas lojas visando aumentar os ganhos.

Com isso, a rede compra os espaços de construção de seus restaurantes, enquanto o franqueado adquire os equipamentos e assume um compromisso de aluguel com a rede.

Nos Estados Unidos, mais de 90% das lojas da rede operam dentro desta lógica. No Reino Unido, 1.100 das 1.300 lojas.

Dessa forma, a rede recebe apenas os royalties (valor pago pelo direito de usar, explorar ou comercializar um bem) e o aluguel do franqueado.

Quanto é preciso ter para ser um franqueado

Segundo o portal Uol, para ser um franqueado do McDonald’s, é necessário ter, no mínimo, 25% do investimento total em fundos disponíveis. Os 75% faltantes, podem ser financiados.

Resultado do quarto trimestre de 2024 do McDonald’s

Receitas: US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 35,9 bilhões)

Lucro líquido: US$ 2,017 bilhões (R$ 11,4 bilhões)

Lucro líquido por ação: US$ 2,80 (R$ 15,99)

Dividendos por ação: US$ 1,77 (R$ 10,11)

Veja também