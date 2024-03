McDonald's tem pane nos sistemas e lojas não conseguem atender clientes na Ásia

A- A+

Lojas do McDonald's em vários países da Ásia e da Oceania ficaram sem sistema nesta sexta-feira. Clientes não puderam fazer seus pedidos nas lojas, nos sites e nos aplicativos da rede no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, em Taiwan e em Hong Kong.

A empresa descartou a hipótese de ataque cibernético, segundo a agência de notícias Reuters.

Jornais locais relataram que algumas lojas estavam recebendo os pedidos de forma manual, com os atendentes percorrendo as filas de clientes. Outras sequer conseguiram funcionar.

Restaurantes em Taiwan interromperam os pedidos por telefone e online devido a manutenção do sistema, enquanto o McDonald's do Japão disse que muitas filiais em todo o país foram forçadas a suspender suas operações.

Enquanto isso, o New Zealand Herald informou que as lojas não estavam conseguindo receber pedidos e o canal australiano 7News disse que restaurantes em todo o país foram afetados pela interrupção.

O Strait Times de Cingapura disse que os serviços de pedidos no aplicativo do McDonald's estavam indisponíveis no país.

A rede de fast food tem cerca de 40 mil restaurantes em todo o mundo e opera quase 3 mil lojas no Japão e aproximadamente mil na Austrália.

No fim da tarde de sexta-feira, pelo fuso local, o McDonald's informou que estava gradualmente retomando as operações em Hong Kong. E, segundo um post da empresa na rede social Weibo, as operações online também tinha sido retomadas na China continental.

