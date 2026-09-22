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NEGÓCIOS McDonald's testa anúncios de outras marcas nos seus painéis de cardápio Com mais de 13.700 restaurantes nos EUA, a venda de publicidade pode criar uma nova fonte de receita para a gigante do fast-food

A McDonald's Corp. está testando anúncios de outras marcas nos cardápios digitais de seus restaurantes como forma de monetizar sua enorme presença online. Os anúncios são exibidos depois que os clientes fazem seus pedidos, aproveitando os segundos ou minutos que eles aguardam seus hambúrgueres e batatas fritas. Com mais de 13.700 restaurantes nos EUA, a venda de anúncios pode criar uma nova fonte de receita para a empresa.

O McDonald's já afirmou que atende cerca de 26 milhões de americanos por dia e que atinge quase 90% da população do país anualmente.

"Este projeto-piloto limitado de publicidade em cardápios em restaurantes selecionados da empresa está explorando maneiras de compartilhar conteúdo pós-compra que os clientes possam achar útil, relevante ou interessante, garantindo que a experiência McDonald's permaneça no centro de cada visita", disse um porta-voz do McDonald's em um e-mail.

O teste ocorre em um momento em que o McDonald's enfrenta custos crescentes e menor fluxo de clientes nos EUA, com as vendas comparáveis do último trimestre crescendo no ritmo mais lento em mais de um ano. Em resposta, o McDonald's busca aprimorar suas ofertas de valor. A empresa também revelou um plano para modernizar seus restaurantes, além de melhorar a qualidade dos alimentos e o atendimento ao cliente.





Há cerca de uma década, o McDonald's começou a equipar seus restaurantes nos EUA, a maioria deles operados por empresas independentes, com melhorias como cardápios digitais, em uma iniciativa de modernização. Em 2019, a empresa já havia instalado as telas em mais de 11.000 drive-thrus nos EUA. Muitas unidades também contam com os painéis digitais dentro dos restaurantes e totens de autoatendimento com tela sensível ao toque para que os clientes façam seus pedidos.

Os supermercados passaram anos construindo negócios de publicidade, vendendo espaços publicitários em lojas físicas e online, enquanto utilizam dados de clientes para segmentar e mensurar esses anúncios. Executivos entrevistados pela consultoria McKinsey & Co. afirmaram que esse modelo, conhecido como mídia de varejo, representa de 3% a 10% do lucro total dos supermercados.

Segundo um estudo da Forrester Consulting, as cadeias de fast-food estão atrás dos varejistas na transformação de seus dados e interações com clientes em negócios publicitários.

A McDonald's, com sede em Chicago, realizará na quarta-feira seu primeiro dia do investidor em três anos. Os acionistas buscam detalhes sobre como a empresa planeja retomar o crescimento nos Estados Unidos.

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