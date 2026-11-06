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Governo Federal MDIC abre consulta pública sobre acordo comercial Mercosul e Indonésia Ideia é mapear oportunidades e preocupações dos diferentes setores da economia

Depois de concluir acordos comerciais importantes nos últimos anos, como o Mercosul-União Europeia e o Mercosul-Efta, o Brasil começa a olhar para frentes de negociação com países asiáticos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) abre nesta sexta-feira, 6, uma consulta pública sobre um possível acordo de preferências comerciais entre o Mercosul e a Indonésia.

O MDIC quer ouvir empresas, entidades setoriais e sociedade civil para definir a posição brasileira sobre a negociação.

A ideia é mapear oportunidades e preocupações dos diferentes setores da economia. A consulta ficará aberta por 45 dias.

Com mais de 280 milhões de habitantes, a Indonésia é vista pelo governo brasileiro como um mercado consumidor de grande potencial para empresas nacionais.

Juntos, Mercosul e Indonésia representam mercados com mais de 550 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) combinado superior a US$ 4,5 trilhões.

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