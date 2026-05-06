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Mdic define regras para crédito de R$ 21,2 bi do Move Brasil

Financiamento exige sustentabilidade e produção nacional

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A medida busca facilitar a compra de veículos com juros mais baixos que os praticados no mercadoA medida busca facilitar a compra de veículos com juros mais baixos que os praticados no mercado - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) detalhou as regras para acesso aos R$ 21,2 bilhões em crédito do programa Move Brasil, voltado à renovação da frota de caminhões, ônibus e implementos rodoviários no país. 

A pasta publicou no Diário Oficial da União (DOU) a portaria com as normas que estabelecem quem pode contratar o financiamento e quais veículos são elegíveis.

A medida busca facilitar a compra de veículos com juros mais baixos que os praticados no mercado, ao mesmo tempo em que impõe critérios ambientais e de produção nacional.

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O crédito está disponível para:

No caso de caminhões seminovos, a compra é restrita a autônomos vinculados a cooperativas, e os veículos devem ter sido fabricados a partir de 2012.

Podem ser financiados:

Para serem aceitos no programa, os veículos precisam cumprir duas exigências principais:

Esses critérios seguem as diretrizes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar os recursos.

Uma das formas de conseguir condições ainda melhores no financiamento é entregar um veículo antigo como parte do processo.

Para isso, o veículo usado precisa:

Financiamento
As condições financeiras das linhas de crédito do programa, como juros, prazos e carência, foram regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na terça-feira (5).

Os prazos variam conforme o perfil:

Com a nova regulamentação, o governo pretende:

A ampliação do programa foi autorizada por medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais que dobrou os recursos disponíveis, que antes eram de R$ 10 bilhões. 

A expectativa é que as novas regras acelerem a adesão ao programa e ampliem os investimentos no setor de transporte.

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