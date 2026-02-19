A- A+

ENCERRAMENTO MDIC encerra aplicação de antidumping em pneus novos para bicicletas De acordo com despacho publicado no DOU "a análise de mérito foi prejudicada em razão da falta de confiabilidade nos dados reportados pela indústria doméstica"

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) decidiu encerrar, sem análise de mérito, o processo de prorrogação do antidumping sobre pneus novos para bicicletas.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) "a análise de mérito foi prejudicada em razão da falta de confiabilidade nos dados reportados pela indústria doméstica".

O Brasil aplicou a sobretaxa sobre os produtos de China, Taipé Chinês, Tailândia e Índia entre 1998 e 2009.

Uma nova medida foi adotada a partir de 2014 para os pneus de bicicleta de China, Índia e Vietnã - prorrogada em 2020 e encerrada agora.



