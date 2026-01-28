A- A+

LANÇAMENTO MDIC lança painel com informações sobre comércio exterior de serviços O painel permite a consulta aos valores anuais mais recentes de exportações e importações de serviços e o acompanhamento da evolução dos fluxos ao longo do tempo

Em comemoração ao Dia do Comércio Exterior, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta quarta-feira, 28, o Painel Comércio Exterior Brasileiro de Serviços em Números (ComexVis Serviços), ferramenta oficial que reúne informações estatísticas inéditas e interativas sobre as transações internacionais de serviços do Brasil e do mundo.

Iniciativa da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o painel permite a consulta aos valores anuais mais recentes de exportações e importações de serviços e o acompanhamento da evolução dos fluxos ao longo do tempo, além da análise da distribuição por setores e parceiros comerciais.

Para o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a nova ferramenta responde a uma demanda crescente por dados desse setor.

"Os serviços constituem uma fronteira cada vez mais relevante do comércio exterior. Segundo a OCDE, cerca de 40% do valor adicionado nas exportações de manufaturados brasileiros corresponde a serviços embutidos. A plataforma atende à demanda crescente por dados estruturados, comparáveis e acessíveis sobre o comércio internacional", afirmou Alckmin.

Os dados brasileiros apresentados no painel têm como base as informações primárias do Banco Central (BC) e passam a integrar o conjunto de estatísticas oficiais divulgadas pela Secex. A ferramenta também se soma ao ecossistema digital que inclui o Comex Stat e o Comex Vis, com gráficos, indicadores e análises interativas para facilitar a compreensão do desempenho do comércio exterior brasileiro.

"Os serviços têm participação crescente no comércio internacional e são fundamentais para a competitividade da economia brasileira. O painel reúne, em um formato inédito, informações estatísticas oficiais que apoiam a formulação de políticas públicas e ajudam empresas e gestores a identificarem oportunidades em diferentes mercados", ressaltou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.

Entre os principais destaques da ferramenta, observa-se que as exportações brasileiras de serviços atingiram o valor recorde de US$ 51,8 bilhões em 2025, dos quais 65% correspondem a serviços entregues digitalmente, o que evidencia, segundo o MDIC, o avanço da digitalização e o potencial competitivo do Brasil nesse segmento.

"O comércio de serviços é um componente estratégico da economia mundial e tem apresentado crescimento consistente nas últimas décadas. Ao consolidar e disponibilizar essas informações de forma simples, visual e interativa, o novo painel contribui para ampliar o conhecimento sobre o setor e reforça o papel do Brasil na promoção o comércio de serviços, bem como no apoio a empresários e associações na identificação de novas oportunidades de negócio", afirmou Herlon Alves Brandão, Diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior da Secex/MDIC.



