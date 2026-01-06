A- A+

PROJEÇÕES MDIC projeta superávit de US$ 70 bi a US$ 90 bi para a balança comercial em 2026 Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões

A projeção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano

Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Os resultados da balança comercial em 2025 foram divulgados nesta terça-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC.

Foi registrado superávit comercial de US$ 68,3 bilhões no ano passado, resultado que ficou acima das expectativas de mercado (de US$ 65,0 bilhões) e é o terceiro melhor da série histórica, atrás apenas de 2023 e 2024.

O resultado de 2025 foi 7,9% menor do que o registrado em 2024 (US$ 74 bilhões).



Veja também