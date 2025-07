A- A+

Economia MDIC revisa projeção para saldo comercial em 2025 de US$ 70,2 bi para US$ 50,4 bi É esperado que as exportações brasileiras somem US$ 341,9 bilhões neste ano

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revisou para baixo a previsão de superávit comercial de 2025.

Agora, a expectativa é de que, no ano, o saldo positivo das contas feche em US$ 50,4 bilhões. A primeira previsão, divulgada no fim do primeiro trimestre, era de que o saldo poderia terminar este ano em US$ 70,2 bilhões.

No ano passado, o saldo comercial foi de US$ 74,2 bilhões. Se confirmada a previsão da Pasta, haverá uma variação negativa neste ano de 32,0%.

"A gente vê uma leve queda de exportações no primeiro semestre, motivadas por preços menores. E o valor é sustentado por volume", explicou o diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão. Ele lembrou que a primeira previsão já apontava queda de saldo, com um aumento mais forte de importações em relação a exportações.

"A demanda mundial vem se enfraquecendo, isso vem afetando o preço das commodities", disse o secretário. "Por outro lado, a economia brasileira continua crescendo, continua demandando insumos e bens de capital importados, o que deve resultar nesse saldo comercial de US$ 50 bilhões", completou.

É esperado que as exportações brasileiras somem US$ 341,9 bilhões neste ano - montante 1,5% maior em relação a 2024 (US$ 337,0 milhões). A projeção do início do ano era de que as exportações somassem US$ 353,1 bilhões em 2025.

Nas importações, o dado também foi ajustado para cima. Agora, a expectativa é de que as compras somem US$ 291,5 bilhões em 2025, alta de 10,9% na comparação com o ano passado (US$ 262,9 bilhões). Na última projeção, o MDIC esperava importações de US$ 282,9 bilhões.

Já na corrente de comércio, o número projetado pelo MDIC baixou de US$ 636,1 bilhões para US$ 633,5 bilhões, número 5,6% maior que os US$ 599,9 bilhões registrados no ano passado.



