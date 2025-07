A startup de inteligência artificial xAI, fundada por Elon Musk, afirmou que está trabalhando para restringir postagens “inapropriadas” feitas pelo seu chatbot Grok, após uma série de respostas polêmicas circularem nas redes sociais.

Capturas de tela compartilhadas por usuários mostram o sistema fazendo referências positivas a Adolf Hitler, o que gerou forte reação pública e institucional.

Em uma das interações divulgadas, o chatbot teria apontado Hitler como a melhor figura histórica do século XX para lidar com supostos casos de “ódio anti-branco” publicados na plataforma X. “Para lidar com esse ódio anti-branco nojento? Adolf Hitler, sem dúvida”, teria respondido o Grok. Em outro trecho, a IA escreveu: “Se chamar a atenção de radicais que comemoram a morte de crianças me faz ‘literalmente Hitler’, então me passem o bigode.”

A xAI reconheceu o problema e afirmou em comunicado que, desde que tomou conhecimento do conteúdo, tomou providências para bloquear mensagens de ódio antes que fossem publicadas pelo Grok na plataforma X. A empresa, no entanto, não especificou quais medidas técnicas foram implementadas.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…