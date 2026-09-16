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JUROS Mediana das projeções do Fed para PCE e seu núcleo sobem para 2026 e 2028; 2027 fica estável Fed eleva projeções de inflação e juros para os próximos anos

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentaram as projeções para a inflação medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para este ano e 2028, mas mantiveram estável para 2027.

A projeção para o PCE em 2026 subiu de 3,6% em junho para 3,7% em setembro, enquanto a estimativa para 2028 avançou de 2% para 2,1% na mesma comparação. A estimativa de 2027 se manteve em 2,3%. As expectativas do PCE para 2029 ficou em 2%, assim como no longo prazo.

As estimativas para o núcleo do PCE - medida que exclui alimentos e energia - também subiram em 2026 e 2028. A mediana passou de 3,3% para 3,4% e de 2,1% para 2,2%, respectivamente. Em 2027, ela se manteve em 2,5%. A mediana do núcleo do PCE de 2029, a primeira feita pela Fed para o ano, ficou em 2%.

PIB

A mediana das projeções dos dirigentes do Federal Reserve para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos de 2026 foi revisada para cima, de 2,2% em junho para 2,3% nesta quarta-feira.

Para 2027, a projeção também subiu, de 2,3% para 2,4%. Já para 2028, a previsão se manteve em de 2,2%. A primeira estimativa para 2029 ficou em 2,1% e, no longo prazo, a projeção se manteve em 2%.

Os números foram divulgados juntamente com o comunicado de política monetária do Fed, que subiu os juros para a faixa de 3,75% a 4,00% ao ano.

Taxa de desemprego

O Federal Reserve revisou para baixo sua estimativa para a taxa de desemprego em 2026, que passou de 4,3% nas projeções de junho para 4,1% no documento divulgado nesta quarta. Para 2027 e 2028, as projeções caíram de 4,3% e 4,2%, respectivamente, para 4,1%.

Para 2029, a primeira previsão também ficou em 4,1%, enquanto a de longo prazo se manteve em 4,2%.

Fed Funds

Os dirigentes do Federal Reserve subiram as projeções para a mediana da taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 2026, 2027 e 2028 este mês, na comparação com as estimativas divulgadas em junho.

Para este ano, a mediana avançou de 3,8% para 4,1%. Em 2027, subiu de 3,6% para 4,1%. Já para 2028 foi de 3,4% para 3,9%. A primeira medição para 2029 ficou em 3,6%. No longo prazo, a mediana subiu de 3,1% para 3,2%.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira juntamente com o comunicado de política monetária do Fed, que subiu os juros em 25 pontos-base. Essa é a primeira alta nos juros desde julho de 2023.

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