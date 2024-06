Mediana das projeções do Fed para PCE para 2024 sobe de 2,4% em março para 2,6%

A- A+

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a inflação nos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu para 2024 e 2025. Para 2026, se manteve estável, assim como no longo prazo.

A estimativa para 2024 subiu para 2,6%, ante previsão de 2,4% em março. Para 2025, a mediana subiu de 2,2% para 2,3%. As medianas de 2026 e de longo prazo se mantiveram em 2%.



A mediana das projeções para o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis, como alimentos e energia) também subiu em 2024 e 2025.

Para este ano, a projeção de março de 2,6% subiu para 2,8%. A mediana de previsão para 2025 subiu de 2,2% para 2,3%.

Para 2026, a projeção se manteve em 2%. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve decidiu manter a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano. A decisão foi unânime e está em linha com as expectativas do mercado financeiro.

O Fed ainda manteve a taxa de juros paga sobre saldo de reserva em 5,4%, e a taxa de desconto ficou inalterada em 5,50% ao ano.



Veja também

Doações Prefeitura do Recife consegue ampliar em 35% doações do Imposto de Renda devido